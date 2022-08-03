富途推月供計劃優惠　月供1000元送1000元　統計顯示最受80後歡迎

近期港股美股市況同樣波動，為分散投資風險，不少投資者考慮轉用月供形式投資股票。富途宣布，推出月供計劃優惠，月供1,000元送1,000元的優惠。

據富途數據顯示，參與月供儲蓄計劃方案的投資者遍布各個年齡層，橫跨00後至70後或以上年齡組別，當中以80後最為踴躍，佔35%，對比70後或以上年齡組別（31%）及90後（32%）分別高出4及3個百分點，亦有少部份00後年輕投資者經已起步累積資產。

以人均月供金額計算，平均每人每月供款近2,900元，而且年齡愈高供款愈多，當中70後或以上年齡組別投資者平均月供逾3,700元。

富途宣布推出月供計劃優惠，月供1,000元送1,000元的優惠。

富途證券創辦人李華表示，富途月供計劃方案應運而生，月供投資功能讓老、中、青投資者均能以較低門檻入市，加上以科技輔助定期規律操作，讓投資者輕鬆調整投資策略。

有見月供投資受市場歡迎，富途趁勢推出優惠，即日起至今年8月31日，投資者只要成功開戶存入指定資金，並於其後60日維持每日日均資產1,000元或以上，即可獲600元現金券。用戶於半年內完成月供計劃，並每月供款至少1,000元，更可額外領取400元現金券。