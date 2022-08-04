澳博大折讓供股　股價挫12%　分析︰無謂再博　換馬「一金一銀」

新冠疫情肆虐逾兩年，加上當局加強監管貴賓廳及博彩中介人，令澳門博彩（0880）收入大跌，連續兩年「見紅」，在早年大額資本投資「不似預期」下，終加深公司流動性風險。為增強資產負債表狀况及流動資金，澳博昨日（3日）宣布將藉「四供一」方式供股及向控股股東貸款融資合共50億元。惟供股消息一出，澳博今日即大瀉逾12%。股價低殘，但中泰國際策略分析師顔招駿呼籲散戶「無謂再博」，宜換馬「一金一銀」。



流動負債仍超流動資產

澳博「抽水」行動，毫不意外。翻查該公司中期業績，截至今年6月30日，澳博流動資產約34.1億元，其中銀行存款及現金餘額有約21.2億元，而流動負債則達46.5億元，兩者相差逾12億元。值得一提，澳博原有一年內到期銀行借貸132億元，但6月中成功取得最高190億元銀團貸款融資，暫時解除即時還款壓力。

話雖如此，澳博仍存在流動性風險，歸根究底皆因疫情及監管拖累博彩行業，導致業績自2020年開始連年見紅。今年上半年，澳博淨賭博收入為38.1億元，按年下跌24.9%，而虧損更擴大逾八成至27.7億元。

虧損擴大，也與近年投資「不似預期」有關。澳門政府早年為避免經濟發展側重博彩業，提倡發展旅遊及酒店等非博彩元素，澳博亦陸續展開多項建築工程，包括上葡京項目等。不過，受限於清零政策，工程產生龐大資本支出，開業表現不以預期，位於路氹的上葡京綜合度假村於2021年7月30日開業，今年上半年毛收益 4.17億元，經調整開業前開支 2.5億元後，經調整物業EBITDA為負4.83億元。

新冠疫情肆虐逾兩年，加上當局加強監管貴賓廳及博彩中介人，令澳門博彩業步「寒冬」。（資料圖片）

摩根大通料澳博集資後 流動資金仍較緊張

為強資產負債表狀况及流動資金，澳博於昨日（3日）公布供股兼獲大股東澳門旅遊娛樂貸款，以集資50億元。就供股行動，公司擬以大折讓「四供一」，望集資約30億元，當中27億元將用於增加子公司澳娛綜合股本，為競投賭牌作準備。

每股供股價為2.08元，較昨日收市價折讓33.7%，但受累供股消息，澳博今日大瀉逾12%至2.76元，折讓已縮至24.6%。值得一提，澳博大股東對供股態度積極，承諾購買其全部配股﹙約佔供股54.7%﹚，更以超額申請的方式申請認購額外供股股份最高總數的50%。其餘50%將由法國巴黎證券﹙亞洲﹚包銷。

摩根大通表示，澳博藉上述供股及獲控股股東貸款共融資50億元後，其可用流動資金將上升至110億元，即約是18個月的流動資金（每月現金消耗約6億港元及零收入的情況下），相對其他博企而言，仍然較為緊張。

中泰顔招駿籲澳博散戶「無謂再博」，建議換馬「一金一銀」。（視覺中國）

中泰顔招駿：無謂再博 籲換馬「一金一銀」

那麽散戶又該何去何從？中泰國際策略分析師顔招駿籲市民「無謂再博」，因六大博企中澳博基本面最差，其成本控制及執行力亦是最低。他解釋，澳博與衛星賭場的合作關係陸續轉差，繼而打擊其賭收；加上澳博上葡京的項目「生不逢時」，料澳博未來2至3季的EBITDA仍處於低位。

顔招駿續指，雖然是次澳博供股借貸能減低其流動性風險，並於短期内紓緩市場對澳博的憂慮，但澳博始終欠缺復甦動力，即使短期股價下行空間有限，亦不值投資者一博。他強調，雖然若散戶不供股，理論上會有7.1%的攤薄效應，不過明知澳博前景不濟仍堅持供股，無異於「倒錢落海」。

他建議，散戶可於澳博股價高於3元時沽貨，並換馬「一金一銀」。他預料，疫情過後市民及旅客將報復式消費，而位於路氹的綜合度假村將率先反彈，這將利好銀娛（0027）及金沙中國（1928）。反觀澳博，其發展中心位於半島，即便撐過疫情仍稍失利。