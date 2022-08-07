內房｜龍光集團︰探討債務管理方案　暫停付5隻境外優先票據利息

龍光集團(3380)公布，集團近幾個月的合約銷售額按年出現較大下降。為緩解流動性壓力，集團將推行措施以加快開發中物業及已竣工物業的預售及銷售，加快銷售回款及其他應收款項；於需要時以合理價格出售資產，促進資金回籠；積極落實措施以管控行政成本及資本開支。

面對這些挑戰，該公司認為，必須通過對該公司境外債務的整體管理，以實現對集團業務和運營至關重要的更穩定的資本結構。該公司已委任海通國際證券為其財務顧問，以評估其資本結構，並探討所有可行的整體債務管理方案。該公司也委任了盛德律師事務所為其法律顧問以支持這項工作。

為了推進整體債務管理方案，公平對待所有債權人，該公司將暫停支付5隻境外美元優先票據到期的利息。目前該公司並無接獲其發行的境外美元優先票據的持有人就加快還款發出任何通知。

談及下一步工作，龍光集團稱，公司尋求所有境外債權人的支持與合作，以在切實可行的情況下盡快達成整體債務管理方案。基於宏觀經濟環境、房地產行業近況及該公司境外債務的複雜性，該公司與其顧問仍在針對境外債務管理方案進行深入評估和探討，並盡快推出境外整體債務管理方案。