國家財政部在港發行50億人民幣國債

國家財政部今日﹙10日﹚通過金管局債務工具中央結算系統（CMU），面向機構投資者在香港發行50億元人民幣國債。

交通銀行香港分行指，繼兩月前香港分行協助財政部在港發行2022年首期人民幣國債後，本次人民幣國債發行2個品種，包括增發2024年到期40億元人民幣國債及新發2032年到期10億元人民幣國債。

2024年到期增發國債的中標價格為100.35元，相對收益率為2.245%；2032年到期新發國債的中標利率為 2.82%。本次人民幣國債認購總額217.9億元，超額認購4.4 倍。

截至2022年7月末，財政部在香港發行人民幣國債共計2,455億元。自2009年 來，離岸人民幣國債在香港市場形成了長效發行機制，發行規模逐步擴大，期限結構日益豐富。財政部持續14年在港成功發行人民幣國債，鞏固香港作為國際金融中心和全球最大離岸人民幣 業務 樞紐 的地位， 促進香港債券市場的長足發展，提升國際市場對中國發展的認識，奠定中資機構海外發債成本的基準，滿足市場對人民幣優質資產的需求 ，加快推動人民幣 國際化。

繼今年6月首期成功發行三個年期共計75億元離岸人民幣國債後，本次是財政部2022年第二期國債的發行，除了增發40億元2年期國債外，還新發10億元10年期國債， 期限長、短搭配，滿足市場上追求不同年期資產的投資者胃納，受到國內外投資者廣泛歡迎 。

交通銀行香港分行連續第13年獲財政部委任爲人民幣國債機構部分獨家發行及交存代理、財務代理 。