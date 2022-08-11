中移動料全年派息率高於60%　對分拆業務持開放態度

中國移動（0941）豪派股息，中期息大增近35%至2.2元。公司管理層在業績記者會上指出，今年全年派息率將高於60%，明年派息率將進一步增至70%。

被問及分拆業務時，公司管理層稱會持開放態度。雖然目前並沒有實際計劃，但不排除若有業務擁有足夠能力，便會考慮拆分上市推進發展，及讓員工持股。

至於5G ARPU的發展是否已接近頂峰？公司認為縱使ARPU的升幅有所收窄，但整體而言，5G仍有良好價值提升。集團將繼續豐富5G應用，進一步釋放流量，移動ARPU亦會保持增長。

截至今年6月底止，中移動上半年營運收入為人民幣4,969億元（人民幣‧下同），按年增長12%，股東應佔利潤為703億元，按年增長18.9%。

上半年EBITDA增7.4%

2022年上半年業績表現良好，營運收入繼續保持雙位數增長，公司持續推進低成本高效運營，EBITDA（稅息折舊及攤銷前利潤）按年增長7.4%至1,739億元，盈利能力繼續保持國際一流運營商領先水平，自由現金流為552億元，持續保持健康。而移動ARPU（每用户平均收入）按年增長0.2%至52.3元，家庭客户綜合ARPU按年增長4.6%至43元。

在數字化轉型上，集團指出皆因有明確策略，數字化轉型收入才會錄得明顯增長，當中移動雲收入亦按年增長103.6%至234億元。