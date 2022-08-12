太興發盈警　料上半年盈轉虧　中期蝕最少4500萬元

太興集團（6811）發盈警，董事會估計，截至今年6月底止上半年，預期股東應佔虧損介乎4,500萬至5,500萬元。去年同期錄得溢利3,300萬元。

董事會認為，預期錄得虧損主要由於上半年香港爆發第五波新型冠狀病毒疫情，香港特區政府實施堂食限制及推行更嚴格的社交距離政策，對集團的營運及業務帶來負面影響，加上部份餐廳因應疫情需暫時性停業，以及疲弱的市場消費氣氛，均導致集團的收益及溢利下降。

另外，由於中國內地期內受疫情肆虐，部份地區如深圳、廣州、上海及北京等地政府機關實施一連串抑止疫情爆發的措施，包括封城、閉環式管理及堂食限制，亦對集團於當地的餐廳運作及表現造成不利影響。同時，集團在期內已就物業、廠房及設備以及使用權資產減值計作出撥備。

太興指，公司密切監察市場情況，不時調整其業務策略，並實施多項建設性成本控制措施，以維持業務穩定，有關措施包括但不限於在選擇新店位置時採取更謹慎方式、與業主及供應商就最優惠的合約條款磋商、合理控制食物成本及優化組織架構。此外，集團透過不斷加強多品牌形象、提高產品供應及大力發展外賣外送業務，致力提升競爭優勢。