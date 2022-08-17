康宏環一胡啟深︰ 股權風波吿一段落　定位金融超市網上平台

早年陷入股權爭鬥風波的康宏環球，兩年前成立環一（One Platform）財富管理，再出發。環一財富管理商業平台總監胡啟深表示，股權風波已吿一段落，期望能夠重新出發，會將焦點放在環一發展，而在過去兩年已開展了不少內部工作，公司定位為金融超市網上平台，以B2B與供應商合作銷售後者產品。在4月1日推出的One Portal，已吸納約2000名客戶使用，即全港有約六分之一的業務經紀使用，為逾20萬本港及內地客提供健康保障及財富管理服務。

至於康宏與美國上市的特殊目的收購公司(SPAC）AGBA 訂立協議，計劃分拆企業對企業(B2B)及金融科技業務，與其合併於美國上市，胡啟深表示，目前進展良好，希望很快會有進一步公布。

胡啟深表示，環一除了現有的One Portal，計劃在8月尾至9月初推出首階段的Client Portal，客戶可透過平台查閱所有已購買的產品紀錄。現時環一主力在香港市場發展，也會留意內地市場發展機遇，已共投入資金約1億元。目前環一有逾500名後勤人員，在深圳福田也有後勤團隊，今年內計劃移動至前海，期望能捕抓大灣區市場機遇。

目前環一提供超過2000款理財及保險產品，當中保險及強積金產品逾1000款，來自超過50間供應商，包括一些大型及新晉的保險公司。另外，基金產品有逾900款，來自40家公司，包括證券、海外物業及按揭等。

胡啟深表示，未來會關注產品種類的擴闊，而非單純數量的增加，例如新增信託基金種類。同時會以這些產品為基礎，去完善相關配套服務。目前環一獲取收入的模式視乎不同業務而不同，部分為來自保險及基金銷售團隊的培訓費，其後其成功分銷產品，也會收取費用。相較大型銀行，會主力吸納中小型銀行作為合作夥伴，為其包括保險等產品提供銷售支援。