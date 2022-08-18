東亞內房債達860億元　李民橋：下半年不排除增加撥備

內地房地產貸款質素轉差，市場憂慮影響相關貸款較多的香港銀行。東亞銀行（0023）聯席行政總裁李民橋表示，目前整體內房債務（包括內地及離岸）規模為860億港元，佔總貸款比例已由去年16%下降至12%，而內房債佔內地債務比例也由2年前的41%，下降至現時的31至32%。

翻查資料，早前公布業績的滙豐（0005），其內房債務佔整體貸款比例約2%；恒生約為6.7%；渣打（2888）總貸款額2,935億美元，與內房相關僅37億美元；中銀香港（2388）暫未公布業績，惟以早前評級機構穆迪的數據，佔比約7%，可見與內地房地產貸款敞口最高的港銀，暫時為東亞銀行。

李民橋稱，未來對於新增內房債務會更為謹慎，並會增加其他行業貸款，將內房相關的貸款規模慢慢減輕。而今年下半年若果內房債務情況沒有改善，不排除進一步增加相關撥備。

他透露，近期爛尾樓停貸風波名單上，東亞銀行涉及1個項目，但該項目客戶並沒有停貸行動，而項目在8月已完工，並非爛尾樓，故此對東亞沒有影響。

整體而言，東亞內地業務出現資產質素轉弱情況。上半年新增不良貸款上升至15.61億元，較去年同期上升 59.6%，主要由於若干房地產客戶被降級所致。東亞中國在評估經濟疲弱及房地產市道持續下滑對貸款組合的影響時採取了審慎策略，減值損失因而增加，按年上升 211.3%至9.9億元。

李民橋：加息料帶來額外17億淨利息收入

李民橋表示，從宏觀層面來看，內地政府正透過一系列措施提升內房流動性，相信會對內房行業帶來改善。於此同時，加息環境下，HIBOR上升有利香港業務，預計能幫助東亞集團未來12個月淨利息差擴大20點子，香港方面能擴大30點子，並帶來額外17億元的淨利息收入，估計能抵銷存款利息成本。另外，受到社交距離措施放寬等因素影響，對於非利息收入也會保持樂觀。

另外，東亞擬根據於5月6日舉行的2022年股東周年常會上股東授予董事會的一般性授權，進行場內股份回購，金額不超過5億元，視乎當前的市場情況而定。

對於會否增加派息及回購比率，李民橋回應稱，派息水平與盈利掛鉤，以往派息比例保持在40至45%，上半年相對保守，決定5億元回購，則因為管理層看好公司業務發展前景。