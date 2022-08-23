《彭博》：實際信貸需求低迷　內銀玩「數字遊戲」泵大信貸額達標

疫情封控措施持續加上內房陷入困境，內地政府要求銀行為實體經濟注入更多信貸。不過，據報有內地銀行正在採用不同尋常的做法來放大其貸款量，包括向沒有實際融資需求的企業發放貸款，再將該筆貸款轉為存款，由此實現信貸投放量上的目標。

據《彭博》報道，有知情人士透露，在政府考核的重壓下，部分銀行玩起了數字遊戲。他們同時稱，有一些銀行為了完成信貸額度並賺取利息，以票據貼現的形式買入票據，即使低利率也希望將閑置資金融出。目前尚不清楚此類操作有多廣泛。銀保監會和央行未立即予以置評。

雖然有數次降息、降準以及各類結構性貨幣政策的加持，7月內地新增社融規模不足8000億元人民幣，創2017年初以來最低。央行年初下調中期借貸便利(MLF)利率10個基點後，8月再度調降相同幅度，推動周一定價的1年期和5年期LPR利率分別下行5個和15個基點。

招商證券：地產銷售下滑 信貸需求不足

招商證券首席銀行業分析師廖志明表示，內地商業銀行的信貸結構中，地產、城投和基建合併佔比約60%，今年受地產銷售下滑影響，往年地產貸款帶動的約30%增量沒有了，對總體信貸需求的影響是很大的，同時企業實際需求因疫情反覆帶來的衝擊也不小，這些因素疊加下今年有效信貸需求不足的問題就很突出。

他並稱，今年銀行業經營面臨著經濟下行的巨大壓力，預計盈利增速會放緩，同時，風險管理面臨很大的挑戰，主要是疫情和地產對資產質量的衝擊比往年更大，不良資產壓力比去年上升，後續主要還是看各地保交樓的進度及地產銷售是否回暖。