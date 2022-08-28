認住呢隻鷹！　鮑威爾年會演講搬出沃格兩老　想嚇誰？｜伽羅華

一年前，美聯儲局主席鮑威爾出席Jackson Hole銀行家年會，鮑老當時滿有信心稱通脹屬於短暫性（transitory），短短一年間，黑天鵝事件紛沓而至，全球經濟不確定性驟增，股市深度調整，全世界都引頸以待鮑老能說一些動聽言論，但有了去年經驗，大家可以理解鮑老上周五發表為何如此鷹派的言論。

鮑老喊話要繼續重手壓通脹，雖然會為美國家庭和企業帶來「短痛」，但總好過抗通脹失敗所引致的傷害，言論震散上周五美股大跌逾3厘，道指跌逾千點，收報32283，標指及納指分別跌3.37%及3.94%，收報4057及12141，他重申9月再加息3碼可能有其適切性，當然升息幅度將取決於通脹及就業數據。

將今次銀行家年會講詞與去年比較，鮑老再次重申1970年美國面對通脹高企危機，需要打破人們對通脹高企的預期，否則實際通脹與人們對通脹預期陷入螺旋上升的困局，甚至搬出兩位聯儲前主席沃爾克（Paul Volcker）及格林斯潘（Alan Greenspan）的言論，而兩位都在任內激進加息政策見稱，難怪美股投資者被嚇到雞飛狗走，一股不留。

兩位聯儲前主席沃爾克（Paul Volcker）及格林斯潘（Alan Greenspan）同樣以進取加息手段而知名。﹙資料圖片﹚

鮑老引70年代案例 聯儲首務是打破通脹預期

他說：「通脹愈高，對通脹高企的預期將深植於家庭和企業的經濟決策中....這包括工資和定價決策....正如前主席沃老於1979年大通脹高峰期所言：儘管壓抑通脹的工作部分要依靠物價自行回落，但要回歸更穩定成效的經濟狀況，部分必須是打破通脹預期的控制。而另一位前主席格老也說過：為達到所有實際目的，價格穩定意味著平均價格水平的預期變化足夠小，足夠漸進，以至於它們不會實質性地進入企業和家庭財務決策。」

沃老與格老同樣以進取加息手段而知名，但兩者風格迴異，沃老身處的70年代正值石油危機，他79年接掌聯儲主席一職之前15年，該局對高通脹一直束手無策，沃老上任後採取史上最激進的加息政策，曾經一次過加息5厘，最終將聯邦基金利率推至20厘高位，成功將曾高近15%高通脹徹底根治。

格老則以他在兩年間連續小幅加息17次的故事讓人難以忘懷，2004年美國經濟過熱，時任聯儲主席的格老將基準利率由1厘加至5.25厘，這次綿密的加息潮雖然被批評是觸發後來次按危機的肇因，但當時起著壓抑通脹預期的效果。

鮑老再次重申1970年美國面對通脹高企危機，需要打破人們對通脹高企的預期。（美聯社資料圖片）

沃老重手加息至20厘 格老兩年小幅加息17次

鮑老搬出兩位重量級聯儲前主席，顯然是為其未來加息政策背書，聯儲局不但要壓抑通脹，還要管理好人們對通脹的預期，即使經濟露出衰退跡象，聯儲局仍會堅持抗通脹工作，利率亦會維持高位一段時間，直至通脹預期回穩。然而，這不代表鮑老加息模式會一成不變跟隨沃格兩老，上周五美股大跌，有可能反映投資者預期最差的情境出現。

鮑老去年的年會講詞稿引用了transitory一詞，發表了對通脹樂觀的看法，被投資者誤以為利率很快回歸低水平，金融市場繼續開派對。自7月議息至9月議息期間，美股難得有長達兩個月空窗期，標指由6月中旬低位3,666曾經升穿4,300關，納指則由10,646升穿13,000關，這有賴通脹見頂，投資者誤以為聯儲局會放慢加息步伐，但自從聯儲多位官員強調要堅持鷹派的貨幣政策，美股從高位反覆回軟，此輪升市更像熊市死貓彈。

今年新冠變種逆襲，中國超限封城防疫及俄烏戰爭，導致全球供應鏈受到影響，推高能源及食品物價，美國在內發達國家的通脹創40多年來新高，通脹風險成最大隱憂，通脹有如脫韁野馬，到6月美國CPI達到9.1%逾40年位，7月稍回至8.5%，為壓抑通脹，今年3月聯儲局終啟動加息機器，迄今已累加至2.25-2.5厘區間。

美經濟技術性衰退 失業率卻創50年低

美國經濟經歷連續兩季GDP收縮，屬教科書定義的技術性衰退，曾經熾熱的地產市道初步降溫，製造業失去動力，所幸的是7月通脹從40年高位稍為回落，消費意欲乃在，只是趨於審慎，失業救濟金申請處於歷史新低，失業率降至3.5%，創50年低位，相較2020年4月失業率14.7%，疫情期間失去的2,200萬個工作機會已經恢復，就算經濟前景不明，個別企業減少資本投入，但整體招聘市場仍然活躍。

根據芝加哥商交所FedWatch利率期貨資料顯示，9月加息0.75厘機會率已由日前52.5%升至61%，加息半厘的由47.5%降至39%，加兩碼的機會低於加三碼，但8月通脹數據才是9月加息幅度的關鍵。

鷹派大將的前紐約聯儲主席William Dudley上周直接潑冷水，說聯儲局可能將加息至4厘以上，意味今年餘下三次議息會（9月、11月及12月）中至少有一次加0.75厘，其餘兩次加半厘，這應該是投資者最不願見到的加息路徑，升破4厘的機會其實不高，但升破3厘卻應該是板上釘釘了。

人民幣已由第二季初由1美元兌6.32逐步退守至6.8關口，有下試七算的風險。﹙資料圖片﹚

人幣或下試7算關 美匯高見109.29

過去一年，美國收緊貨幣政策，美匯指數累升16.25%，高位是109.29，美匯升值並非美國經濟表現佳，只是跑贏其他國家，讓美元成為市場更有需求的貨幣，歐元與英鎊再度跌穿1算及1.2關，相對硬淨的人民幣已由第二季初由1美元兌6.32逐步退守至6.8關口，有下試七算的風險。

美國高樓價一直是聯儲局擔心的風險區，新公布7月新屋銷售下降12.6%至經季節性調整後的年率51.1萬個單位，跌至六年半低位，但7月新屋中位數售價按年升8.2%至43.94萬美元，7月二手房屋也與新屋同樣處於成交萎縮，樓價升幅減速的勢頭，相信已達到聯儲局連番加息的降溫效果。

美國收緊貨幣政策壓抑通脹，但付出代價可能是美國經濟放緩，另一個可能影響聯儲加息步伐的是政治因素，雖然說該局對貨幣政策有高度獨立性，但以往政策亦不乏政治方面考慮。目前美國中期選舉局勢漸趨明朗，眾議院已肯定落入共和黨控制，參議院花落誰手雖未可料，但選情焦點已非單單通脹及經濟等事項，股市表現也可以是民主黨被攻擊的口實之一，意味美匯指數今年未必再創高位109.29，讓全球股市有喘息空間。

【財經專欄】大盤漫談．伽羅華

資深財經傳媒人，多年來見證金融市場蛻變，在即食資訊年代，堅持深入調研和理性分析，現以自由人身份從事商業諮詢工作。

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