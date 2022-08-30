華懋集團證實入主松齡護老　每股作價0.89元

松齡護老集團﹙1989﹚今早停牌，《香港01》搶先報道其大股東鄧耀昇擬賣盤予華懋集團，消息晚上得到官方證實。

華懋晚上發稿表示，與鄧耀昇達成股份買賣協議，同意在先決條件獲得達成或豁免的大前題下，以約4.51億元購入松齡護老約56.15%權益。而據松齡護老通告，是次交易作價為每股0.89元，較停牌前收市價0.88元溢價1.1%；華懋同時向其他股東以相同作價提出強制性無條件現金要約，而註銷每份購股權要約價為現金0.0001元。

華懋預期透過這次投資，首度在香港發展健康護理及安老業務，並稱松齡護老是本地其中一個最具規模的護老集團，多年來致力推動優質安老服務。集團與松齡護老「以人為本」的理念不謀而合，有見香港老齡化人口趨勢，集團期望透過投資松齡護老，積極發展健康護理及安老業務。

華懋執行董事及行政總裁蔡宏興表示，這項收購計畫標誌集團業務多元化策略的另一項重要投資，在健康護理及安老版塊揭開新一頁。有見香港老齡化人口近年迅速加劇，集團對健康護理及安老市場前景甚具信心。

該集團目前無意於收購後對松齡護老現有營運及業務作出任何重大變動，並將繼續不時監察及檢討松齡護老的業務及營運，並可能採取其認為必要或適當的措施，以優化松齡護老的價值。

松齡護老將於明日﹙31日﹚復牌。