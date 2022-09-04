陳茂波：特區政府感謝中證監進一步擴展互聯互通安排

財政司司長陳茂波今（4日）在網誌表示，中國證監會上周五宣布進一步擴展互聯互通安排，並將進一步加快此發展，為香港資本市場的深化發展帶來喜訊，特區政府表示衷心感謝。



中證監副主席方星海上周表示，將推動把符合條件的在港主要上市海外企業證券，納入港股通合資格證券範圍，陳茂波認為，此舉可讓內地投資者在風險可控的環境，透過港股通投資這些海外企業的股票，將有助提升這些證券的流通量和估值，有利吸引更多與內地有密切業務聯繫的優質知名外企到港上市。

至於方星海提到，研究允許在港股通增加人民幣股票交易櫃檯，陳茂波認為，此安排可發揮一石二鳥之效，在降低內地投資者的匯兌風險和成本的同時，也可增加在港人民幣投資工具的選擇，有利深化離岸人民幣市場的流動性和深度。他續指，「一隻股票、雙幣選擇」為投資者提供了更大的交易彈性及誘因。

設立「雙幣股票市場莊家」制度

他提到，今年初《財政預算案》中宣布成立的工作小組，已經為可能出現的技術挑戰做好準備，包括計劃設立「雙幣股票市場莊家」制度，以及寬免市場莊家相關股票交易的印花稅，以提高以人民幣計價股票的流通量。當局計劃在年內向立法會提交相關條例草案。

對於方星海表示支持香港推出國債期貨，陳茂波相信，此舉將為通過「債券通」等渠道投資國債引入另一有效的風險管理工具，連同早前宣布的「利率互換通」，可讓境外投資者對沖人民幣資產息率波動的風險。透過便利香港和海外機構更好管理相關投資風險，有助提升國債市場的流動性並降低買賣差價，進一步擴大國債市場的國際參與度和認受性，更有助人民幣國際化，以及促進香港發展為更全面的離岸人民幣樞紐和風險管理中心。

陳茂波認為，內地與香港金融市場的互聯互通安排一直在深化和拓寬，以上三項舉措對這項安排在新階段的發展有標誌作用。