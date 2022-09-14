連鎖餅店Crostini突全線結業　開旗艦店獲安踏丁世忠父女撐場剪綵

連鎖糕點店Crostini昨日（13日）在Facebook專頁宣布全線結束營業，門市僅營業至昨日，Crostini稱：「疫情下百業蕭條，不少行業都大受影響。自2020年開始，經營環境十分惡劣，公司亦很可惜未能力挽狂瀾，只能無奈地作出一個非常沉重及失望的決定」。

Crostini於2013年成立，一度擴展至25間門店，其位於時代廣場的港島旗艦店於2019年開幕時，人大代表、安踏體育（2020）董事會主席丁世忠及其女兒都有出席剪綵儀式。

Crostini在Facebook專頁宣布全線結束營業。

12歲來港後成立車花工廠

翻查資料顯示，Crostini創辦人黃光輝於80年代時從內地移民來港，當時年僅12歲。由於家境因素，黃光輝在完成小學二年級便退學，接工廠散活幫補家計。其後與朋友合資開設小型車花工廠，生意於2年左右便漸上軌道月，並很快賺回本金。從事製造業30多年後，於2013年開設Costini。

獲丁世忠入股

Crostin在2019年於時代廣場開設旗艦店，丁世忠父女亦有到場出席剪綵儀式。據本地傳媒當時報道指出，當時丁世忠指出與黃光輝屬好朋友，亦有投資在Crostini，亦無透露持股多少。黃光輝則指出多年前透過朋友認識丁世忠，又指出兩人都是福建人，獲對入股Crostini亦是較近期的事，不過以往在業務上未曾合作。當時亦有被問該餅店會否上市，他則回應未有上市計劃。