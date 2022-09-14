人民幣中間價較預期高出近600點　差距歷來最大　在岸價仍跌350點

人民銀行今早公布人民幣中間價6.9116，較上日跌188點子。惟《彭博》綜合市場預期強598點子，為歷來最大差距。

華僑永亨銀行報告指出，人民幣中間價連續第15日強於市場預期，加上人行透過外匯存款準備金等逆周期措施，緩和人民幣貶值幅度。相信人民幣匯率將維持區間內震盪，貶值速度或有望放緩。短期內市場將關注周四6,000億元中期借貸便利（MLF）到期的操作。

不過今日人民幣兌美元仍處於弱勢，在岸價最新報6.9604，跌350點子；離岸價則升75點子，報6.9744。每百港元兌人民幣最新報88.7。

瑞銀料人民幣年底觸及7算

對於人民幣前景，富蘭克林鄧普頓旗下西方資產管理發表報告，認為即使中美貨幣政策分歧，加上中國經濟放緩，不過人民幣補回四月中至五月中的貶幅後，將會匯價保持強韌。該行認為，內地商品貿易保持強勁順差，為人民幣匯價帶來支持。同時服務貿易逆差收窄，及外資從今年6月起重投內地股市，資金從債市流出情況亦有減少。

瑞銀則預計到至今年底，人民幣將進一步下跌至7，再次建議投資者對沖人民幣頭寸。從貿易加權口徑，該行認為人民幣仍然處於高位，相比疫情前的水平升值大約14%，認為未來數月人民幣或會進一步貶值。

不過，內地擁有龐大的貿易順差，加上隨着美國通脹回落，瑞銀預料年底前後美元強勢可能有所回落。加上內地經濟增長明年逐漸復蘇，人民幣匯率在明年3月穩定在6.9水平，下半年穩定在6.8水平。