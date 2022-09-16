人民幣時隔兩年跌破七算　分析：人行連環「抽水」4000億打防衛戰

人民幣匯率貶值近日加快，人民幣離岸價昨晚兩年來首度跌穿7算，今早即使人民幣官方中間價開報企穩6.93，不過無阻在岸價跟隨離岸價貶值。人民幣貶值對內地Ａ股的打撃較港股更深，今日恒跌僅跌百餘點，不過內地上證指數卻急跌2.3%，跌幅近四個月來最急。

分析指在美元全面走高下，人民幣受壓貶值是自然不過的，人行已經率先使用多種貨幣政策工具，包括連續兩個月「抽水」合共4,000億元，向市場回籠資金，慎防人民幣貶值過急。



離岸人民幣兌美元時隔兩年跌破7算，暫時最低位見7.03。至於在岸人民幣則延至今早（16日），才正式跌破7算，最低曾見7.01，創25個月來新低。

人民幣貶值對內地Ａ股的打撃較港股更深，今日恒跌僅跌百餘點，不過內地上證指數卻急跌2.3%，跌幅近四個月來最急。（資料圖片）

離岸人民幣率先破7

所謂在岸和離岸人民幣，簡單來説，在岸人民幣市場意味着在中國境內市場流通人民幣的市場。而離岸人民幣市場，則是境外經營人民幣存放款業務的市場。

與在岸相比，離岸市場的發展時間較短，規模較小，主要向非居民提供服務。由於離岸人民幣市場受管制較少，匯率受市場供需關係影響更大，也就是説，離岸人民幣市場於國際金融市場的相關性更大，對經濟數據反應更敏感。

今次率先盤中突破「7」關口，就是離岸人民幣。由此可見，今輪人民幣貶值主要是的推動因素是國際經濟環境，特別是「強美元」效應。

今年美聯儲在半年內累計加息超過2厘，加息速度是四十年來最急，觸發美元大幅升值，今年至今，美匯指數累計升幅達到14%，令到美元創下2002年來最高位，全球多種貨幣應聲向下，包括歐元、日圓、英鎊及人民幣都見貶值。

日圓、歐元及英鎊全線貶值一成至兩成，今年至今累積貶值幅度分別為20%、12%及16%。至於人民幣貶值幅度，至今尚未超過10%，（資料圖片）

今年至今人民幣貶值幅度不足10% 勝歐元日元

日圓、歐元及英鎊全線貶值一成至兩成，今年至今累積貶值幅度分別為20%、12%及16%。至於人民幣貶值幅度，至今尚未超過10%，最新離岸及在岸價貶值幅度分別為9.6%及9.5%。

應對今輪強美元走勢，分析指出，內地早已經在貨幣政策上着手，控制人民幣貶值及資金外流速度。當中包括在本月下調外匯準備金率；以及連續兩星期人民幣官方指引的中間價，都較市場預期為高，反映匯率維穩的用意。

光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基接受訪問時指出，人行已經是連續第二個月，透過中期借貸便利（MLF）操作，在市場上回籠資金。原因一來是現時內地社會融資需求乏力，銀行間已經有充裕的流動性資金。更重要的是，透露出人行兩大政策目標：「第一是避免通脹物價上升，第二是要防止人民幣貶值過急。」

人行昨日保持MLF利率不變，操作量為4,000億元人民幣，連續兩個月淨回籠2,000億元，符市場預期。

光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基指出，人行有兩大目標：「第一是避免通脹物價上升，第二是要防止人民幣貶值過急。」（訪者提供）

美年內加息料超4厘 加劇利率倒掛

展望人民幣匯率走勢，主要考慮因素並不單是國內經濟復甦，反而更多是環球通脹因素及美元強勢。

現時美國通脹壓力比原先預期更頑強，接連出現市場意想不到的意外。第一，是以國際油價為首的能源價格，即使已經自高位回調超越30%，卻未能阻止美國通脹升溫。第二、能源之外，令美國物價火上加油的，是當地的住屋成本，按年急升6.2%，是36年來最快。由於住屋成本佔美國CPI的比重高達三分之一，因此最新公布的美國核心CPI未能跟隨能源價格止升，反而進一步擴大至6.3%的升幅。更嚴重的是，剔除每月最小及最大價格波動的通脹中值（Median CPI），8月按年升9.2%，為1983年來有數據記錄以來最高。

因此市場預期下周聯儲局加息四分三厘，已是基本盤，更有30%機會要一口氣加息一厘，壓抑物價。因而，今年全年累計加息幅度，有機會突破4厘，超出原先經濟分析師的預期上限。

另一方面，中國正在實施偏寬鬆的貨幣政策，人民銀行今年來三度下調五年期貸款市場報價利率，最新利率水平跌至4.3厘。此消彼長之下，美國利率將有機會在明年超越中國基準利率，市場亦已逐步反映相關預期，中美同期國債利率已經率先出現「倒掛」。因此，在利率走勢「一升一降」之際，加上內地仍堅持「清零」的防疫措施，令經濟復甦舉步維艱，人民幣料繼續貶值。

瑞信料人民幣7.15是人行紅線

對於人民幣匯率走勢，官方的說法，是不會出現「單邊貶值」。人民銀行副行長劉國強日前指出，匯率的點位是測不準的，不要去賭某個點。「合理均衡、基本穩定是我們喜聞樂見的，我們也有實力支撐，我覺得不會出事，也不允許出事。」至於大行瑞信則預期，人民幣至年底將貶至7.05，不過一旦跌至7.15將見十數年低位，相信該水平會是人行的紅線。