國家隊救樓市　建行300億投住房租賃基金

內地近期爆發爛尾樓停貸風波，政府推動國家隊出手救樓市。當中，國有銀行之一的建設銀行（0939）擬出資設立住房租賃基金，基金募集規模為300億元（人民幣，下同），其中該行認繳299.99億元。基金的目標定位及投向為通過投資房企存量資產，改造為租賃住房，增加市場化長租房和保障性租賃住房供給，探索租購並舉的房地產發展新模式。

建行昨晚發布公告表示，為深入貫徹落實黨中央、國務院決策部署，堅持租購並舉，加快發展長租房市場，增加保障性租賃住房供給，促進房地產業良性循環和健康發展，本行擬出資設立住房租賃基金。該行認繳299.99億元，資金來源為自有資金。建行稱，該次投資已獲董事會審議通過，無需提交股東大會審議。近日該投資已獲中國銀保監會批准。

建行表示，該行緊跟國家住房制度改革步伐，形成了住房金融業務特色和優勢。該行通過出資設立基金，深入推進住房租賃戰略實施，以市場化、法治化、專業化運作，收購房企存量資產，與有關方面加強協作，助力探索房地產發展新模式，促進房地產業平穩健康發展。

同時，該行將充分發揮優勢，推動住房金融業務向覆蓋租購兩端、服務存量轉型升級的模式發展，形成集股權投資、資產併購、信貸支持、租賃運營、REITs發行等為一體的全方位住房金融服務體系，持續鞏固本行在住房金融領域的差異化競爭力。