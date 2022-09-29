港股午後升幅全失　內地官媒股一度跌停　新華網挫一成｜持續更新

美國止跌回升，其中道指結束連續6日跌勢，更一度重上29800點水平，最終全日勁升近550點。美股反彈，與英倫銀行於周三（28日）宣布實施臨時買債措施，推動長債息回落。今早亞太區股市普遍上揚，其中日本股市彈升逾200點。匯市及商品市場亦回穩，其中英鎊兌美元重上1.08。



【14:05】

內地官媒急挫！人民網(603000)及新華網(603888)午後一度跌停板，前者現挫跌9.49%報10.2元人民幣﹙下同﹚，後者挫10.02%，報16.44元。

港股午後升幅近乎全失，恒指現報17251點，升不足1點；國指報5938點，挫20點或0.34%；科指報3487點，挫38點或1.1%。大市成交540億元。

【12:21】

港股反彈，恒指半日升216點，中午收市報17466點，國指升68點，報6027點，科指升22點，報3548點，成交額為413.9億元。

科技股今早表現突出，阿里（9988）升4.4%，報78元，騰訊（0700）升0.9%，美團（3690）報173.5元，升2.8%。

金融股方面，滙豐（0005）升2.5%，渣打（2888）升2.1%，保誠（2378）升1.5%，港交所（0388）升1.1%。

地產股方面，出售波老道豪宅項目的長實（1113），升1.8%，新地（0016）跌0.5%，將於明日公布截至今年6月底止全年業績的新世界（0017），升1.1%。

【11:18】

恒指升幅收窄，最新報17424點，升173點，國指升56點，報6014點，科指升21點，報3547點。

阿里（9988）升4.3%，神華（1088）升3.5%，中芯（0981）升3%。

【09:29】

恒指高開319點，報17570點，國指高開110點，最新報6068點，科指最新報3612點，升86點。

滙豐（0005）高開3%，報41.2元，渣打（2888）高開2.7%，保誠（2378）高開1.3%。

長實（1113）出售波老道項目，今早高開2.3%。

阿里（9988）高開5.6%，騰訊（0700）高開1.5%。