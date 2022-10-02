英揆破天荒減稅行動　觸發匯債翻波　惟難重演列根經濟學｜林子傑

新上任的英國首相特拉斯（Liz Truss），宣佈了 50 年來最大規模的減稅措施，她建議將最高所得稅率從 45% 削減至 40%，降低購買房屋的交易稅和取消正計劃上調的企業稅。這一系列的措施，將使英國政府在未來五年內減少 450 億英鎊的收入。此外，她還建議在未來六個月內，補貼 600 億英鎊的能源賬單，以舒緩市民的通賬壓力。

全球市場立即預測，在新政策下，英國將不得不擴大債券發行規模，並大幅增加債務負擔以彌補資金缺口。英鎊兌美金的匯率，迅速跌至歷史以來的最低水準，英國政府債券同時亦被投資者大幅拋售。與價格走勢相反的英國10 年期債券收益率，從今年年初的1%大幅飆升至現時 4%。

列根經濟學 （Reaganomics)

面對美國CNN對她的減稅措施的質疑時，特拉斯提到美國前總統列根（Ronald Reagan)曾用類似的經濟措施去挽救當時非常嚴峻的美國經濟。現時英國的經濟環境，跟列根1981年抵達華盛頓時，面對接近10%的通貨膨脹率和19%的高利率環境，都有很多相同的地方。

許多經濟學家認為列根的經濟政策（1981至1989 ），是實現美國歷史上第三長時間的和平時期經濟擴張的重要因素。根據維基百科，在列根政府期間，實際 GDP 增長平均為 3.5%，高於上任卡特總統時期的2.9%；平均失業率也從 1980 年的 7.2% 下降到 1988 年的 5.5%；通貨膨脹率也從 1980 年的13.5% 降至 1988 年的 4.1%——當然，這裏不能不提美國聯儲局在這段時間大幅加息，最優惠利率在 1981 年 8 月曾達到 20.5% 的高峰。

如果列根經濟學如此成功，為什麼市場對特拉斯的措施如此苛刻？

批准評級 (Approval Rating)

列根是推翻民望很低的卡特總統而上任的，在任期內，美國選民更認定他是結束冷戰（Cold War)的英雄。然而現時，特拉斯代表名譽掃地的約翰遜政府的延續，支持率低到令人沮喪。隨著英國人對現任政府的越來越不信任，很難看出有任何保守黨領袖可以贏得下屆選舉。

儲備貨幣

美元在列根減稅期間持續上升，作為當時的強勢儲蓄貨幣，有助於遏制通貨膨脹，並使進口商品變得更便宜。相反，現時英鎊兌美元正處於歷史低位，並持續被國際投資者大幅拋售。

錢從哪裡來？

列根的減稅政策在實行初期，使美國聯邦政府收入減少了約 9%。美國國會最終得出全面減稅是不可持續的結論。後來，列根也不得不向現實低頭，在 1982、1983 、1984和 1987 年支持了提高稅率的建議。英國在1976年上一次大幅減稅時，引致通貨膨脹猖獗、債務大幅增加，而不得不向國際貨幣基金組織(IMF)要求救助。

9月28日，英倫銀行承諾購買約 650 億英鎊的長期英國國債，並推遲拋售 8,380 億英鎊政府債券的計劃，以舒緩因減稅建議而引發長期國債價格急速下跌而觸動的抵押品拋售。特拉斯領導下的英國經濟能否繁榮尚不得而知，但可以肯定的是，她正面臨自鐵娘子戴卓爾夫人以來所有首相中，最嚴峻的內部和外部挑戰。

【財經專欄】馬山歸來不看岳．林子傑

筆者為證監會持牌代表，筆者的投資組合裏沒持有LCID, SOFI, GRAB, PRE 和 DWAC 的股票和相關的衍生工具。

作者介紹：馬山資本董事總經理，資深投資人，半個媒體人。香港浸會大學校董會成員，香港證券及投資學會（HKSI）董事會成員， 香港社會創投基金（SVHK）非執行董事，上市公司和投資基金的非執行董事。特許財務分析師（CFA）及註冊會計師。

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