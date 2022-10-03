首域盈信劉國傑︰企業估值下降成買入時機　醫療設備製造商具潛力

受多方因素拖累，恒指第三季大瀉逾兩成，表現強差人意。有「長勝將軍」之稱的首域盈信（FSSA）資產管理的管理合夥人劉國傑重申「別人恐懼我貪婪」的投資原則。

籲採取長線投資策略

他認為，當其他人擔憂市場之際，投資者更要採取長線的投資策略，買入優質企業，「我們必須明白，一間企業的價值在於其利潤及資產淨值（NAV），而非宏觀環境，當別人在沽貨，令公司估值下降時，正是買入的好機會。」

他強調，無論投資什麼，也要找出行業的領頭羊，由於科技龍頭已被發掘，可轉向生產商，例如醫療設備製造商行業，因其仍十分賴入口，市場空間較大。

劉國傑認為，科技企業股價已大致反映監管風險。﹙資料圖片﹚

中資股已反映監管挑戰

講及行業監管，劉國傑認為，共同富裕的國策令監管標準提升，但監管不是中國獨有，只是中國集中於教育、互聯網、醫療及房地產，且更加嚴格。

劉國傑為，股價已經反映監管挑戰，再者監管也有助改善行業情況，例如企業會採取更「守規矩」的措施，而不是作出無謂的支出；同時，較小型、仍未賺錢企業或被逼關閉，令行業環境更健康。他又稱，美團﹙3690﹚、京東﹙9618﹚及阿里巴巴﹙9988﹚在實施科技行業監管後，盈利情況已有改善。

劉國傑指，內房未來兩至三年新的增長機會反而會出現。﹙資料圖片﹚

內房未來有增長機會

至於內房，劉國傑為，內房銷售大挫三成至四成，樓價下挫，但當一個行業如此不濟及乏人投資時，未來兩至三年新的增長機會反而會出現。他強調：「當某一板塊處於周期底部，可為未來提供投資機會。」

談及人民幣，劉國傑重申，投資好公司，而不是投機人民幣，一國貨幣的價值，與經濟表現有正向關係，人民幣貶是受中國經濟走差及美元加息所致，倘美國持續加息，而中國減息，兩國貨幣強弱會進一步擴大。

他為，人民幣走低，不代表出口會好轉，因美國經濟衰退成關注。因此，找出可以把成本轉給客人，為全球生產貨品的企業，十分重要。