銀行加定期息搶錢　滙豐港元1年期加至2.8厘　恒生半年3.1厘最高

踏入第四季，銀行高息搶存款戰再度白熱化。當中剛於上周全面上調港元及美元定存利息的滙豐，今日再度全面上調，當中1年期港元定存利率上調至2.8厘，與渣打看齊。同時，恒生也提升3個月及6個月中短期存息，當中6個月定存上調至3.1厘，為四大行中最高。



滙豐將港元定存中的3個月、6個月及12個月利息，由1.7厘、2.2厘及2.5厘，分別上調至1.9厘、2.5厘及2.8厘。美元定存方面，也分別由2厘、2.4厘及2.5厘，上調至2.2厘、2.7厘及2.8厘。

滙豐並公佈，將再次推出定期存款植樹計劃。由即日起至12月31日，個人客戶凡於流動或網上理財以合資格新資金開立3個月定期存款（包括港元、美元、人民幣及其他適用外幣），除可享高達2.2厘的優惠年利率外，滙豐也會為客戶種一棵樹，以支持環保慈善機構One Tree Planted的2023年度印尼再造林計劃，保護瀕危野生動物如蘇門答臘虎、紅毛猩猩及逾1,500 種鳥類的棲息地。

恒生6個月定存利率四行最高

另外，恒生將港元3個月及6個月定存利率，由1.8厘及2.5厘，上調至2.3厘及3.1厘，美元定存利率也分別由2.2厘及2.5厘，上調至2.7厘及3.3厘。

渣打銀行的網上新資金特惠定存暫時未有調整，而中銀香港暫時撤走早前給予特選客戶高息優惠，港元1年期定存利率目前為2.7厘。