強積金總資產跌破1萬億元　9月人均蝕1.8萬　專家籲保持分散投資

本港強積金總資產失守萬億元大關。積金評級數據顯示，受9月股市下挫，強積金總資產亦下跌，至9月底跌破1萬億元的重要關口，為2020年7月達到此資產里水平程碑以來首次。估算跌至約9,650億元。

積金評級進一步指出，457萬名強積金成員9月賬面平均每人虧損約為1.8萬元，其中第三季賬面虧損約為2.32萬元。而今年首9個月，人均賬面虧損約為5.65萬元。

僅保守基金力保不失

數據並顯示，9月除了強積金保守基金錄得零回報外，其餘基金全線錄得負回報，當中香港及中國股票基金表現最差，錄得負回報13.47%。第三季及年初至今的9個月，分別錄得負回報20.84%及28.67%。9月強積金賬面投資虧損估算約為821億元，第三季及年初至今 9 個月的賬面虧損，分別約為1,062億元及2,589億元。

兩年來累積財富9月單月已悉數蒸發

今年以來全球經濟和地緣政治問題一直困擾著強積金體系，導致9月底強積金成員平均賬戶結餘較去年年底減少約4.67萬元，對銷了強積金兩年以來累積的財富。計入強積金供款後，9月底強積金成員平均賬戶結餘預計約為21.1萬元，較上月減少約1.71萬元（下跌 7.49%），比上一季減少約2.03萬元（下跌 8.79%）。

籲保持長線及分散投資

積金評級主席叢川普（Francis Chung）表示，雖然強積金成員平均賬戶結餘現跌至2020 年6 月水平，但這些市場虧損並非強積金體系造成的。金融市場的升跌主導投資收益及虧損，這是強積金體系無法控制。然而強積金體系保障成員的資產，在這一點上強積金成員可以確信強積金體系是高度穩健和安全的。

他指出，強積金成員當務之急是必須保持長線投資及分散投資。每個強積金計劃都提供預設投資策略（DIS）基金，收費既低而且也是現成的分散投資基金選項。對於廣大的強積金成員來說，預設投資策略依然是一個優質的投資方案。