證監會﹕ARCM無就違歐盟沽空規定後作通知　譴責及罰款175萬元

證監會讉責Asia Research & Capital Management Limited（ARCM）並處以罰款175萬元，原因是該公司違反歐洲聯盟的賣空申報規定，及沒有將其嚴重地違反監管規定一事立即通知證監會。

證監會亦禁止ARCM前合規及營運主管兼負責合規的核心職能主管黃嚴賜重投業界兩個月，由2022年10月10日起至2022年12月9日止。這是由於ARCM沒有遵守歐盟規例的缺失乃直接歸因於黃在關鍵時間沒有履行其作為ARCM負責合規的核心職能主管及高級管理人員的職責。

2020年10月14日，英國金融市場行為監管局因ARCM在2017年2月22日至2019年12月3日期間，沒有就其持有在倫敦證券交易所上市的Premier Oil plc的淨淡倉向英國金管局及公眾作出披露，而向ARCM發出採取執法行動的最終通知。

證監會在英國金管局的執法行動結束後進行了調查，發現ARCM沒有：在其合規框架內實施充足的系統和監控措施，以監察及確保其持有的Premier Oil淡倉已適當地按照歐盟規例向英國金管局申報，及向公眾作出披露；在建立Premier Oil淡倉前，就它在歐盟規例下的申報責任徵詢法律意見，儘管ARCM是在新的司法管轄區作出該投資，亦不熟悉歐盟市場；及在察覺到它已嚴重地違反歐盟規例時，立即通知證監會，並延遲了大約兩個月後才作出通知。

證監會亦認為，黃嚴賜在關鍵時間的行為不符合他作為ARCM負責合規的核心職能主管及其高級管理人員應達到的標準。

證監會在決定採取上述紀律處分時，已考慮到所有相關情況，包括：ARCM已採取補救行動以加強其遵守披露相關監管要求的系統及監控措施；ARCM及黃嚴賜與證監會合作解決其提出的關注事項；及ARCM及黃嚴賜過往並無遭受紀律處分的紀錄。