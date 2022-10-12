人行數字貨幣研究所發文﹕探索數字人民幣與轉數快互聯互通

人行數字貨幣研究所發表文章，指出數字人民幣試點累計交易額已逾千億元人民幣，未來將與電子支付工具﹑香港「轉數快」互聯互通。

文章指出截至今年8月底，內地15個省﹑市試點區累計交易筆數3.6億筆，涉及金額為1,000.4億元人民幣，支持數字人民幣的商戶門店數量逾560萬個。

文章亦指出將實現數字人民幣與傳統電子支付工具互聯互通，讓消費者可以「一碼通掃」，商戶亦盡量不用增加成本便可以支持各類支付工具。

在研究央行數字貨幣在跨境領域適用性方面，人行參與國際清算銀行倡導的多邊央行數字貨幣橋項目，探索數字人民幣系統與香港「轉數快」快速支付系統的互聯互通。

香港為數字人民幣首個跨境試點

金管局副總裁李達志於9月上旬時於《匯思》欄目撰文，指出香港成為數字人民幣在內地以外首個跨境試點進行技術測試，以促進粵港澳大灣區互聯互通，及提升跨境支付服務效率和用戶體驗。有關技術測試目前已進入第二階段，主要測試通過「轉數快」為數字人民幣錢包增值。

第二階段的測試範圍和規模亦有所擴大，參與的銀行由第一階段的一間增加至四間，並繼續邀請銀行員工及商戶參與。現時測試進展良好，金管局會適時引入更多數字人民幣運營機構與香港本地銀行參與測試，以便香港居民將來在内地使用數字人民幣。