旭輝再瀉一成　據報未能兌付到期利息　集團：長假期使匯款滯後

外媒報道，旭輝控股（0884）港元可轉債受托人在歐洲清算銀行（Euroclear）周二的公告中表示，旭輝控股未能兌付原應於10月8日到期的利息款，正式構成違約。



《彭博》報道，旭輝控股港元可轉債受托人中國建設銀行（亞洲）表示，旭輝控股未能兌付原應於10月8日到期的利息款，構成違約事件。

據彭博統計，這筆可轉債涉及利息款項達8,800萬港元，於10月8日到期。

另外，旭輝2027年到期4.375%美元票據的兩位持有人指，尚未收到原定於10月12日到期利息，涉及款項為914萬美元。但由於該債券設有30天寬限期，故暫未正式違約。

旭輝：內地長假期使匯款滯後

旭輝發公告指，公司注意到自有某些媒體報導和市場謠言與集團離岸債務的支付和其他相關事宜有關。董事會希望澄清，該等媒體報導的內容及市場謠言，可能無法準確反映集團的離岸債務狀況或相關付款。

董事會指，由於內地長假期，集團從內地向境外匯款以支付若干預定的利息及其他款項有所滯後。集團一直積極與其債權人團體對話，尋求符合公司、債權人和股東最佳利益的解決方案以解決滯延問題。目前。集團的商業營運維持正常，與相關債權人的討論是建設性的，正推進達成友好解決方案。

旭輝今日股價再瀉一成，低見0.51元，暫錄7連跌，累計跌幅高達四成。