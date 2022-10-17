俄商人據報在港辦理銀行業務受阻　滙豐已停止提供投資服務

撰文：翟梓謙
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俄羅斯遭西方國家實施一系列制裁，據報有俄羅斯商人在港辦理銀行業務時面臨困難，滙豐銀行（HSBC）亦證實已停止向在港的俄羅斯客戶提供投資服務。滙豐發言人稱，因應多個司法管轄區對俄羅斯實施的複雜限制，該行需要調整在全球提供的金融服務。

據《南華早報》引述消息人士指，由於西方國家對俄羅斯實施一系列制裁措施，有俄羅斯商人在香港辦理銀行業務時恐面臨困難。

報道提到，一名熟悉香港上海滙豐銀行業務的消息人士證實，滙豐銀行已向多數在港的俄羅斯客戶發送信函，稱不能為非歐盟居民的俄羅斯公民提供投資服務。

消息指，客戶的個人儲蓄帳戶或其他個人銀行服務不會受到影響。

滙豐發言人回應查詢時表示：「跟其他銀行一樣，滙豐作為國際金融機構，因應多個司法管轄區對俄羅斯實施的複雜限制，因此，需要調整我們在全球提供的金融服務。滙豐一直密切監察事情發展，並與受影響客戶緊密連繫。」

早前《彭博》報道指，部分被西方制裁的俄羅斯公司，正考慮將香港作為替代選擇，引發美國官員擔憂香港將成為俄企的避風港。

金管局早前回應傳媒查詢，據香港法律，銀行沒有義務遵守外國政府實施的單方面制裁。

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