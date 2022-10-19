中銀香港：理財通今年增近萬戶　南向通客偏好環球股債混合基金

今年年初至今，中銀香港理財通「南向通」及「北向通」的雙向開戶數目，新增近萬戶，其中 8 月推出南向通手機銀行線上開戶服務後，南向開戶申請大幅上升，南北雙向的資金匯劃總量亦持續增長，其中「南向通」今年新增資金匯劃量在大灣區市場佔比亦已超過 4 成。



中銀香港個人數字金融產品部副總經理周國昌表示，在產品偏好方面，南向通9 成為全新客戶，持有基金產品的客戶中 8 成選擇股債混合基金，主要投資於環球地區，以實現多元資產配置，投資貨幣以人民幣為主。由於內地人民幣理財產品選擇豐富且靈活度較高，北向通客戶偏好選擇人民幣理財產品，而超過 8 成的北向通新客戶此前在內地僅持有存款，而未曾認購過公募基金或其他理財產品。

他指出，中銀香港將持續豐富產品線，引入更多國際及內地知名基金公司的產品和擴闊基金主題，例如增加 ESG 及人民幣基金主題選擇。此外，有見所有南向通客戶均於手機銀行進行交易，將在手機銀行增設最高銷量基金列表、提供客制化基金搜尋工具、增加個人化監察名單界面等，以滿足跨境客戶多樣化需求。

周國昌表示，南向通9 成為全新客戶，持有基金產品的客戶中 8 成選擇股債混合基金，主要投資於環球地區。（資料圖片）

現時中銀香港於多個重要口岸及標誌性地點共設立了 9 個跨境理財服務中，透過跨境專隊為客戶提供跨境理財體驗，並為南向通客戶設立開戶服務專隊、線上客戶經理服務專隊，以及客戶服務專線，持續提升線上線下的客戶體驗。

中銀香港亦與內地中國銀行推出優化便利措施，讓北向通客戶遙距解決內地賬戶事宜。為配合客戶對資產配置的需求，陸續新增超過 40 隻產品，目前提供涵蓋人民幣、美元、港元等多種貨幣，包括基金、零售債券、存款和外匯等合共超過 160 隻投資產品。

中銀香港個人金融及財富管理部副總經理劉賽麗表示，跨境理財通經過一年的運作實踐，在實現開戶流程、閉環式資金管理、額度管控等方面累積豐富經驗，相信相關運作將會愈來愈成熟，預計開戶配套服務亦會不斷優化。中銀香港將繼續加強遙距服務，以及與內地中國銀行的聯動，做好大灣區網點及人員對接、客戶轉介、投資者保護等工作，為客戶提供一體化的服務體驗。