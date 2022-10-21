《蝙蝠俠﹕黑夜之神》戶外放映被取消　政府指報道與事實不符

據《彭博》報道，通訊事務管理局轄下的電影﹑報刊及物品管理辦事處，禁止曾於2008年上映的電影《蝙蝠俠﹕黑夜之神》於一個戶外活動播放映。



報道指出主辦單位向已購票市場指出，當日所播放的電影已由《鐵甲奇俠》系列取代，或是可以選擇退款。至於被禁止放映的原因，主辦單位則未有透露。

據了解在中環海傍露天影院The Grounds原訂於下周四（27日），放映該齣電影。主辦方The Grounds回覆查詢指，他們應電影、報刊及物品管理辦事處（電影報刊辦）的建議，避免於戶外播放涉及一定暴力程度的電影而更改放映節目；有關變動屬一般放映審核過程。避免於戶外播放暴力電影。

就有關事件，文化體育及旅遊局局長楊潤雄在記者會指出，今日剛看到有關消息，有關決定並非由局方作出，強調本港有既定機制以處理電影在某個時間放映是否合適。過往所有電影均按同一機制處理，在一定合理﹑合法情況下作出要求，認為大家可放心。

政府發言人﹕報道亳無根據

至深夜政府發聲明，指出就傳媒查詢有外國媒體報道指香港特別行政區（特區）政府禁止一套曾於08年上映的電影於下星期在香港一場戶外活動中播放，特區政府發言人嚴正表示，有關報道毫無根據，與事實不符。

特區政府發言人表示，活動主辦單位已經發出聲明，清楚指出由於電影、報刊及物品管理辦事處認為電影含暴力內容，其程度不適宜於戶外播放，故主辦單位決定更改放映的電影。

特區政府發言人補充說，按一貫做法，電影、報刊及物品管理辦事處不會就個別影片的申請作評論。