聯儲局據報下月再加息0.75厘　及後商討會否調整加息步伐

《華爾街日報》暗示聯儲局在下月2日的議息會議，會再次加息0.75厘，惟在12月的議息會議幅度有可能調低；又指出當局或會在下月的會議上，討論是否有需要調整12月加息幅度，以及如何向市場人士解釋調整加息步伐的計劃。

報道指出聯儲局決策者面臨一系列抉擇，包括是否在12月的議息會議將加幅收窄至0.5厘。若作出有關決，便須要向市場人士指出當局並未從對抗通脹中退縮。

若有調整須要市場人士作出解釋

大市在今年7﹑8月反彈，原因正是市場人士憧憬當局或會放緩加息步伐。可是這會與聯儲局目標抵觸，因較寬鬆的貨幣政策環境，將刺激支出及經濟增長，促使聯儲局主席鮑威爾於8月底時明釋出鷹派信號，消除市場人士對遏抑通脹承諾的誤解。

聯儲局理事沃勒在本月較早時間指出，當局會在今年11月會議上就緊縮步伐作出深思熟慮的討論。《華爾街日報》指出部份官員已開始指出，希望盡快放慢加息步伐，並在明年初停止加息，以評估今年內加息對經濟的影響，希望可降低經濟出現不必要急劇放緩的風險。其他官員則指出現階段討論有關議息屬時間尚早，因目前高通脹情況持續更持久及廣泛。