滙豐放榜前升幅擴大　阿里反彈　恒生指數收復萬五關｜持續更新

中共中央「二十大」會議後首個交易日（24日），恒生指數爆發「股災」，全日跌1,030點，收報15180點，更是失守回歸前（1997年6月27日）收市價15196點。今年4月曾經預告港股將會低見15000點的艾德金融聯席董事陳政深更指，港股未來只會「拾級而下」，預料失守15000點的機會頗大，而下一個大位處於2008年10月27日的10676點。



不過受惠隔晚美股造好，全日升逾400點，亞太區股市今早（25日）亦上揚。恒指最新報15242點，高開61點，國指最新報5150點，高開35點，科指最新報2835點，高開33點。



【09:47】

港股迅即收復萬五點大關，最新報15177點，跌2點，國指最新報5119點，升5點，科指升1點，報2803點。

滙豐（0005）公布季績前升幅擴大，最新報42.75元，升1.5%。

阿里（9988）反彈升1.5%。

【09:37】

港股仍受壓，1997年7月3日即回歸後首個交易日收市價15055點亦告失收，最新報14977點，跌203點。

【09:23】

阿里（9988）高開0.3%，美團（3690）高開0.2%，騰訊（0700）低開2%，報202元。

至於會在今日公布第三季業績的滙豐（0005），高開0.8%。