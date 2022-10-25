滙豐季績｜上季稅前溢利倒退42%　優預期　惟股價跌幅擴大至逾1%

滙豐控股（0005）公布第三季業績，期內列賬基準除稅前利潤跌41.8%至31.47億元（美元‧下同），較市場預期人士預期中位數24.52億元佳。

該行指出已計及重新分類法國零售銀⾏業務⾄持作出售⽤途後錄得的24億美減值，以及預期信貸損失及其他信貸減值準備錄得的提撥淨額。

滙豐公布季績後，跌幅擴大，最新報41.6元，跌1.2%。

淨利息收益按年增加近3成

該行指出季內列賬基準收入減少3%至116億元，以反映計劃出售法國國零售銀行業務的減值，以及貨幣換算不利影響10億元。不過所有環球業務的淨利息收益因利率上升而增加，帶動經調整收入增加28%至143億元。

該行指出截至今年9月底，淨利息收益率為1.57厘，分別按年及按季增加38個基點及22個基點。季內淨利息收益為85.81億元，分別按年及按季增加29.8%及15.2%。

該行又指出期內費用收益淨額為27.83億元，分別按年及按季下跌16.2%及5.2%。

該行亦指出，期內列賬基準預期信貸損失為11億元，當中包括反映經濟更趨不明朗﹑通脹﹑利率上升及內地商業房地產行業現行發展的準備。去年同期錄7億元回撥。

季內列賬基準除稅後利潤為26億元，按年減少39.5%，經調整除稅溢利為65億元，按年增加10億元。

明年及後年派息率50%

在談及前景，該行指出看好收入前景，根據目前市場對環球央行利率共識，上調今年淨利息收益指引至320億元，明年為360億元。惟該行指出目前對明年淨利息收入不及於中期業績期時，作出的370億元預測，反映英鎊兌美元貶值，及貿易賬項資金成本增加影響。該行指出會繼續監管利率的預期走勢，又認為低單位數的貸款增長對業績帶來支持。

該行預期在增長及轉型計劃和全球加息影響，意味明年起平均有形股本回報率至少達到12%為目標，並預期於2023及2024年派息比率達到50%。

目前該行普通股一級資本比率為13.4%，低於14至14.5%的中期目標。該行指出會計劃通過增加收入及控制成本，及風險加權資產及資本行動，於明年上半年前重返目標範圍。當回到目標範圍後，會繼續有效益地管理資本，並於適當情況下將過剩資本回饋股東。