滙豐管理層出現變動　委任艾橋智為財務總監　邵偉信將退任

滙豐控股（0005）宣布，委任艾橋智（Georges Elhedery）為財務總監，2023年1月1日起生效 。高國揚（Greg Guyett）獲委任為環球銀行及資本市場行政總裁，即時生效。邵偉信將於2022年12月31日退任財務總監及執行董事，並於2023年4月離開滙豐。

滙豐表示， 隨著集團三年改革計劃進入尾聲，董事會藉機檢討行政委員會的組成，進一步加強在長遠人才繼承方面的規劃。經考慮行政總裁的意見後，決定批准委任新的集團財務總監，並整合環球銀行及資本市場業務的領導角色。

艾橋智為環球銀行及資本市場聯席主管

滙豐集團行政總裁祈耀年表示，艾橋智是一名傑出領袖，擁有豐富的環球業務和主要地區領導經驗，在推動增長和改革以至業務執行方面往績卓著，並具備所需的專業和策略才能，是擔任集團財務總監和繼續推展董事會策略的理想人選。 而高國揚在外界及自2018年底起於滙豐累積了寶貴經驗，更於艾橋智近日休假期間領導環球銀行及資本市場業務，表現異常出眾。

艾橋智現年48歲，於2016年12月11日至2019年9月1日期間擔任沙特英國銀行董事。艾橋智畢業於法國巴黎綜合理工學院工程學士學位 ，並取得法國巴黎國立統計與經濟管理學院統計學及經濟學研究生學位。由2020年3月至今 ，他為滙豐環球銀行及資本市場聯席主管，此前為資本市場環球主管， 中東、北非及土耳其行政總裁。