瑞銀推「瑞富眾」攻大灣區客　盧彩雲︰對投資中國非常正面

瑞銀集團全資子公司瑞銀基金銷售（深圳）宣佈正式推出數字化財富管理平台「瑞富眾」。瑞銀稱，該行中長期看好中港市場機會，對於投資中國非常正面。

瑞銀指，「瑞富眾」是融合該行 160 年財富管理經驗和最新金融科技的一款流動應用程式。基於大數據分析，並借鑒瑞銀投資總監辦公室（CIO）的投資觀點，「瑞富眾」以創新的數字化模式協助客戶進行財務規劃。

瑞銀財富管理亞太區聯席主管兼瑞銀香港區主管及行政總裁盧彩雲稱，「瑞富眾」旨在服務中國的中高收人人士，可投資資產達15萬至100萬美元。

盧指出，雖然疫情持續，大灣區還是中國最有生產力的地區之一。﹙資料圖片﹚

大灣區成Game Changer

盧指出，雖然疫情持續，大灣區還是中國最有生產力的地區之一，2021年佔整體 GDP 的 11.2%，但人口只佔全國總人口的 6.1%。盧認為，以往外資機構傳統會選擇北京及上海作為進軍內地的入口，但如今大灣區成為「Game Changer」，只要落戶大灣區便可以針對十一個城市、8,000萬人口。

市況方面，瑞銀財富管理投資總監辦公室董事夏天指，當前市場波動的原因主要是投資者對往後經濟復甦、政策的不確定性有憂慮，需要時間恢復信心。她又指，在國家主席習近平的講話中，對經濟增長相當重視，預期幾個月後將有催化劑出現。

料明年第二季清零政策有變

清零政策及樓市風險是國內目前比較重大的負面因素，夏天坦言該行預計這兩項因素在未來有可能出現轉變。瑞銀對明年經濟的基本預測，料第二季會慢慢放寬清零政策，或在執行上有改變。至於中央在房地產方面亦早有放寬，夏天認為在二十大之後，相信在11月底召開的政治局會議，以及12月召開的中國經濟工作會議中，會在房地產政策有所落墨。

本地地產方面，夏天認為市場主要擔心加息及人口流失問題，但新一份施政報告不少政策均針對人才問題，「今次只係一個開端」，她預期隨著政策落地有助支持樓市。儘管瑞銀預期本港樓價於明年上半年仍然受壓，但預期明年下半年開始回穩。