梨泰院人踩人｜ 首爾著名商圈及豪宅區　早於50年代已獲美軍光顧

韓國首爾著名商圈「梨泰院」昨﹙29日﹚晚舉行萬聖節活動期間，發生大規模踩踏事故，據消防部門統計，意外已造成151人死亡，82人受傷。

鄰近前駐韓美軍基地

這宗慘劇令本來已是著名景點的梨泰院，更加惹來注目。梨泰院位於首爾龍山區，由於鄰近駐韓美軍龍山基地，自1950年代就有大量美軍光顧，並慢慢發展為外國遊客聚集的觀光區， 其後更成為異國餐廳、特色酒吧、夜店等娛樂場所進駐地，吸引許多觀光客、外國人和年輕民眾到來，即使2017年美軍撤離後，當區人氣不減，繼續以國際化的餐飲和夜生活聞名。

據介紹，梨泰院國際美食街坐擁來自37國、大約300家異國料理餐廳，富有濃厚異國風情。如此享負盛名，租金及競爭自然不少。早前熱播的韓劇《梨泰院class》，劇中男主開的小店，每個月光租金就要500多萬韓元﹙約2.7萬港元﹚，多少反映區內實況。2021年疫情嚴重衝擊當區生意，一名餐廳老闆向當地媒體透露，每月租金達到1,000萬韓元﹙約5.4萬港元﹚。

據韓媒報道，宋仲基在2016年11月以100億韓圜買入位於梨泰院、共有5層的獨立屋豪宅。（APAN）

Rain、宋仲基心儀區內物業

梨泰院是著名商圈，該區也是首爾著名的豪宅區，不少財閥都住在此處，例如已故三星集團第二任會長李健熙的寓所就位於梨泰院，是全韓國樓價最高的房子之一。

韓劇迷對梨泰院一點不陌生，皆因浪漫的小路、熱鬧的街景成眾多劇組心儀，《秘密花園》、《燦爛的遺產》、《巴黎戀人》、《檢察官公主》、《對我說謊試試》等韓劇都曾在梨泰院多地取景，而不少韓星也有在梨泰院區投資物業。據韓媒引述當地地產界人士透露，今年初Rain與太太金泰希便以約5,300萬港元出售位於梨泰院的豪宅，該物業由Rain於2016年以3,300萬港元買入，持貨6年獲利約2,000萬港元。

另外，據韓媒《Money Today》報道，宋仲基在2016年11月以100億韓圜（約5,500萬港元）購買位於梨泰院、共有5層的獨立屋豪宅，5年間已升值一倍！報道指，該豪宅目前市價超過200億韓圜（約1.1億港元）。