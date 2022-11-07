高盛﹕內地若全面開放　股市或錄2成升幅｜附開關受惠股名單

內地何時會調整現行防疫政策，一直為市場人士關注焦點。高盛發表報告，有跡象顯示內地在中共二十大後，政府已開始準備放鬆動態清零政策，預料政府或會在明年第二季開始放寬。該行又認為若內地全面重新開放，股市或有20%升幅。可是若內地在明年第二季仍實施清零政策，中資股或有15%潛在下跌風險。



高盛指出撤銷防疫限制可能為「市場最清晰可見﹑期待最久﹑最強大的上行催化劑之一」，市場會提前約1個月以消化重新開放的消息，有關勢頭更可以持續2至3個月。

潤啤及銀娛等為開關受惠股

該行更進一步指出周期類及消費類股份，將成為主要受益者，若重新開放勢頭加快，估值及基本面仍在進一步復蘇的充裕空間。

高盛亦在報告內指出，下列股份為開關受惠股，包括安踏（2020）﹑中國中免（1880）﹑銀娛（0027）﹑百勝中國（9987）﹑攜程（9961）﹑金沙（1928）﹑華住（1179）﹑同程（0780）﹑永利（1128）﹑九毛九（9922）﹑東航（0670）﹑國航（0753）﹑潤啤（0291）。

瑞銀認為A股底位已出現

另一方面，大行瑞銀認為第三季為內地A股盈利低點，隨著盈利基數降低，未來一段時間A股企業盈利會呈緩步復甦態勢，全年盈利增速約為4%。

該行中國股票策略分析師孟磊指出，縱使目前宏觀環境仍面臨挑戰，但今年A估值調整幅度過大，滬深300指數目前的估值持平於2016年及2018年低點。可是當前企業盈利情況較當時佳，認為隨著政策放鬆及企業盈利增長，可逐步刺激市場人士信心。該行認為年初至今市場人士的悲觀情緒，可為股市上行奠定基礎，A股低點或已出現。

孟磊指出考慮到部份材料價格回落，下游行業利潤率有望於本季企穩，第三季整體盈利增速較第二季進一步放緩，可是創業板及科創板盈利增長有望反彈。