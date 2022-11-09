滙豐降信用卡利率　上調每月最低還款額5倍至300元　12月30日生效

立法會早前通過法例，將「高利貸」分界線法定貸款利率上限由60厘降至48厘，敲詐性利率門檻由48厘降至36厘，於12月30日生效。近日滙豐及中銀（2388）向信用卡用戶發出通知，將下調每月信用卡利率。不過滙豐同時將信用卡最低還款額及逾期費用提高，每月最低還款額由50元增至300元，即增加5倍。



滙豐發出個人信用卡服務費用修訂通知，於12月30日起，財務費用將按日累算並以新的每月利率2.65厘計算，相對新的購物簽賬﹑現金貸款及現金套現實際利率分別為35.42厘﹑35.94厘及34.17厘。現時利率則分別為36.43厘﹑37.75厘及36.47厘，即分別下調1.01至2.3個百分點。

修訂通知亦顯示滙豐信用卡（不包括美元匯財金卡）最低付款額為，會由目前的50元增至300元，信用卡戶口過期款項或超額款項，逾期費用將改為最低付款額或300元，以較低者為準，實際金額部份較目前的230元高於逾3成。至於每項現金貸款交易的貸款費將被豁免，現金貸款交易的手續費將調低至貸款額1%。

中銀信用卡降現金透支最高利率

中銀旗下的中銀信用卡（國際）從今年12月30日起，下調最高現金透支年息。最高現金透支實際年利率會由目前的37.96厘，降至35.35厘。同日亦會取消消費簽賬及現金透支的逾期還款利率。