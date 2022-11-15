滙豐新加坡總部開幕　CEO稱獅城為重要市場　擬大力發展業務

滙豐控股（0005）位於新加坡的新總部開業，該行行政總裁祈耀年指出，新加坡乃是重要市場，並有意在當地大力發展業務，同時指出競爭是相當劇烈。



滙豐在獅城擁有逾4000名員工

滙豐在新加坡的新總部辦公室面積逾14萬平方呎。該行早年斥資5.29億美元，收購當地保險業務後，於新加坡員工數目超過4,000人，較2019年增加16%。

有報道指出滙豐目標是在2025年將新加坡理財業務規模，增加一倍，並努力爭取實現當地商業銀行業務可錄得雙位數增長。

已撥出60億美元計劃投資南亞及東南亞

為支持從2021年起的5年內投資計劃，滙豐已撥出60億美元。用於投資南亞及東南亞市場的金額各佔一半。據該行於2021年年報顯示，該行在香港擁有2.8萬名員工，在內地員工數目為3.5萬人。

該行亦指出已將東南亞市場利率及匯率團隊與賬簿，遷至新加坡。該行擴大資產管理業務範圍，在分銷領域增加了製造功能，同時加強對馬來西亞﹑印尼﹑泰國及菲律賓等市場覆蓋率。此外該行亦正縮減在歐洲及美國業務。該行正承受股東壓力，要求加快行動步伐或將利潤更高的亞洲業務分離。