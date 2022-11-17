恒生指數曾失18000點　網易與美團捱沽　內房股則反彈

美國10月份零售銷售高預期，但大型零售商唱淡年底銷售情況，隔晚美股反覆回落。港股方面，市場關注即將公佈業績的阿里巴巴。



【16：27】港股企穩18000點收市

港股再度下跌，並一度跌逾400點，失17800點。其中被騰訊（0700）將手上持股分派予股東作特別息的美團（3690），曾跌穿150元，最終跌逾半成收市。

恒指收市報18045點，跌210點，國指跌6140點，跌85點，科指跌83點，報3721點，成交額為1,525.6億元。

美團收市報153元，跌5.7%，騰訊亦低收，報292元，跌0.8%。其他騰訊系股價表現，貝殼（2423）升4.5%，閱文（0772）跌2.8%，嗶哩嗶哩（9626）跌2.2%。至於在收市後公布季績的阿里（9988），收市報78.25元，跌0.7%。網易（9999）瀉9.1%。

金融股亦處於弱勢，港交所（0388）跌0.5%，滙豐（0005）平收，中銀（2388）跌2.8%。

汽車股方面，比亞迪（1211）跌2.6%，吉利（0175）跌1.1%，長汽（2333）跌2.6%。

內房股方面，碧桂園（2007）逆市升3%，龍湖（0960）升0.2%，中海外（0688）升0.2%。

【15：27】滬深股市皆低收

內地股市低收，上證指數收市報3115點，跌4點，深成指數收市報11221點，跌14點，滬深300指數收市報3818點，跌15點，創業板指數收市報2385點，跌17點。

亞太區股市低收，日股跌97點，報27930點，台股收市報14535點，跌2點，韓股跌27點，報2451點。

港股方面，恒指最新報18061點，跌195點，國指最新報6141點，跌84點，科指最新報3717點，跌87點。

【14：06】恒指午後維持約400點跌幅

港股弱勢未見有明顯改善，跌幅在午後維持約400點，恒指最新報17856點，跌399點，國指跌161點，報6063點，科指跌153點，報3651點。

【12：02】恒指半日跌461點

恒指半日跌461點，報17794點，成交776.8億元；科指跌4.8%，報3622點。

美團（3690）跌逾5%，騰訊（0700）跌逾2%，阿里巴巴（9988）跌4%。

網易 （9999）跌近11%，報101.4元。暴雪娛樂昨日（16日）發布聲明稱，由於沒有達成符合暴雪運營原則和對玩家及員工承諾的續約協議，與網易的現有授權協議在2023年1月23日到期，將暫停在中國內地的大部分暴雪遊戲服務。

【11：32】恒指跌520點

恒指跌520點，報17736點；科指跌5.2%，報3607點。

美團（3690）跌近6%，騰訊（0700）跌逾3%，阿里巴巴（9988）跌近5%。網易 （9999） 跌逾12%，報99.8元。

【10：46】恒指跌485點

恒指一度跌超500點，現跌485點，報17770點；科指跌4.96%，報3616點。

美團（3690）跌超6%，騰訊（0700）跌逾3%，阿里巴巴（9988）跌近5%。

網易 （9999） 挫10.19%，低見102.2元。暴雪娛樂昨日（16日）發布聲明稱，由於沒有達成符合暴雪運營原則和對玩家及員工承諾的續約協議，與網易的現有授權協議在2023年1月23日到期，將暫停在中國內地的大部分暴雪遊戲服務。

【09：56】恒指跌逾300點

恒指跌359點，報17897點；科指跌4.06%，報3650點。

內房股普遍逆市向好，中海外 （0688） 升逾1%，潤地 （1109） 升0.3%，碧桂園 （2007）升超4%，雅居樂 （3383） 升逾3%，龍湖 （0960） 升逾1%。

美團（3690）跌近6%，騰訊（0700）跌逾2%，阿里巴巴（9988）跌近5%。

【09：20】恒指低開184點

恒指今早低開184點，報18071點；科指跌1.97%，報3730點。

美團（3690）跌6.35%，騰訊（0700）升1.43%。騰訊昨日（16日）宣布實物分派約9.58億股美團B類股，作為特別中期股息，分派完成後，騰訊持有美團股份將降至不足1億股，持股比例縮至約1.5%。

另外，阿里巴巴（9988）跌2.28%，嗶哩嗶哩（9626）跌4.26%。