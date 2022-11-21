調查｜85%基金投資者認識主題基金　68%受訪者憂慮氣候變化

安聯投資的主題投資調查指出，香港投資者開始積極關注主題投資，有 85%受訪者表示他們對主題基金產品有所認識，而且有許多受訪者表示有興趣投資於現今的大趨勢。



該調查於今年 3 月在香港訪問了 300 名活躍的基金投資者。主題投資產品投資於特定的經濟領域，以提供針對性的投資主題。它們讓投資者參與塑造現今世界許多環境、科技和社會的大趨勢。

顛覆性科技創新吸引香港投資者

香港投資者被顛覆性科技創新所吸引。56%的受訪者對投資生物科技有認識，而健康科技、金融科技和替代能源則分別有 52%、46%及 45%。

正確的投資故事和業績對投資者至關重要。投資於有發展前景的大趨勢（44%）和基金表現（53%）是大多數香港投資者選擇主題投資時的重要考慮因素之一。

把「自己」納入投資考慮。香港投資者開始將個人價值觀和興趣納入投資重點為是次調查中一個顯著的發現，貫穿著整個調查結果。41%的受訪者希望投資於與他們有共鳴的主題，並透過投資支持這些主題的發展。該調查根據個人興趣辨別了以下幾類投資者。

希望透過主題投資對社會產生正面影響

調查還顯示，香港投資者希望通過主題投資對社會產生正面影響。特別值得關注的是，54%的受訪者希望協助改革醫療技術，53%的受訪者期望協助推動清潔能源和可持續能源消費，48%的受訪者則希望協助世界實現碳中和目標。這些利他目標與受訪者感興趣的許多熱門投資主題一致，包括健康科技、生物科技、替代能源、金融科技和氣候變化。

68%的受訪者表示他們對氣候變化感到憂慮，幾乎同一比例的受訪者願意以消費支持擁有可持續發展目標和原則的公司，可見綠色和可持續投資與香港投資者之間有所共鳴。