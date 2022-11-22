Genesis據報難籌新資金　公司﹕並無立即時申請破產計劃

數碼金融市場繼續傳出負面消息。《彭博》引述消息人士指出，數字資產經紀商Genesis為其貸款部門籌集新資金時面臨困難，公司亦向潛在投資者發出警告，若其努力最終失敗，或需要申請破產。



報道引述消息人士指出，Genesis在過去數日一直尋求至少10億美元新資金，這包括就爭取加密貨幣交易所幣安潛在投資進行會議，可是相關融資仍未落定。

Genesis傳尋求注資卻遭幣安拒絕

《華爾街日報》引述消息人士稱，Genesis曾與加密貨幣交易所幣安（Binance） 接洽尋求投資，但幣安擔心未來出現利益衝突，終拒絕請求。

不過Genesis的代表於電郵聲明中指出﹕「我們沒有立即申請破產的計劃」，「我們的目標是在無需在任何破產申請的情況下，通過協商解決當前問題。Genesis繼續與債權人進行建設性對話」。

比特幣跌穿16000美元

加密貨幣交易所FTX於本月上旬出現困難，隨後申請破產保護。事件引發加密資產市場動盪，其中Genesis亦面臨異常提款請求，超過目前流動性可承受水準，已暫停贖回及發放新貸款。至於作為市場上最主要的加密貨幣比特幣亦受壓力，跌穿16,000美元。