1個月拆息9連升破4厘　創逾14年來新高　王美鳳料銀行下月再加P息

美聯儲預告將持續加息抗通脹，本港拆息連日上升，今日繼續全線上升，當中與樓按香港的1個月拆息連升9日，報4.0524厘，升8點子，創逾14年以來新高。隔夜拆息急升39.25點子至3.18833厘，1星期拆息升1.57點子至3.75792厘，2星期拆息升2.2點子至3.80185厘。



中長線拆息方面，3個月期拆息升1.02點子至5.20066厘，6個月期拆息升3.68點子至5.38316厘，12個月期拆息升2.15點子至5.61964厘。

銀行為客戶設定封頂息率

目前本港住宅物業業主多利用拆息按揭（H按）計劃，利率為1個月H息利率再另外加上1.3厘。不過銀行會為客戶設下按揭封頂利率，一般而言為最優惠利率減若干利率水平。以渣打為例，該行新造按揭封頂利率為P-2.25厘，以該行P為5.625厘計算，即H按封頂利率為3.375厘。另一大行滙豐的H按封頂息率則為3.125厘。

中原王美鳳料下月銀行加P 0.25厘

中原按揭董事總經理王美鳳指出，與樓按相關的1個月港元拆息升至今天4.05厘，連升9個工作天再創逾14年新高，現時銀行體系結餘已跌穿千億元至965億元，拆息已升貼美息水平；今日1個月拆息突破4厘已明顯高於市場按息介乎2.875厘至3.375厘，加上部份定存息已逾4厘，反映銀行整體資金成本已上漲，息率有上調壓力，預期12月美國加息後，P將再次上調，加幅不少於0.25厘。

王美鳳指出，銀行同業拆息受美息水平、本地港元供求量、季節性及金融投資環境等因素影響，拆息若持續升高亦常會引致銀行上調定存息吸納存款，這些情況反映銀行的整體資金成本已在上漲，已有加按息需要。本港銀行體系結餘已進一步縮減至約965億元，促使港元拆息加快跟隨美息升勢。12月臨近美國議息期，美元拆息將繼續上升，加上臨近年尾季節性因素影響下，港元拆息將繼續處於偏高水平，預料12月中美國議息後，本地銀行將再次上調P，料P加幅不少於0.25厘。