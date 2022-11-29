美銀證券料港經濟明年中方明顯反彈　樓價今明兩年累跌最多兩成

港府早前將本港今年經濟預測向下修訂至收縮3.2%，美銀證券中國經濟學家皮曉晴認為，自港府放寬返港檢疫安排，近日本港居民外遊人數增加，令本港零售消費回升速度放慢，情況料延續至明年初。

皮曉晴相信要到明年下半年，本港經濟才能有較明顯的反彈，因為與內地逐步通關將刺激消費及帶動樓市。整體估計明年本港經濟增長恢復至3.1%，2024年進一步增4.5%。

本港樓市方面，今年至今樓價已經回落約一成，皮曉晴相信，受美國加息及經濟不景影響，樓價明年仍會繼續下滑，今明兩年合計料累積跌幅約15%-20%。

美銀料，樓價明年仍會繼續下滑，今明兩年合計料累積跌幅約15%-20%。﹙資料圖片﹚

關注今明兩周領導人對防疫表態

對於中國經濟，美銀證券大中華首席經濟學家喬虹指出，今年內地經濟增長預期是3%，明年相信會加快至5.5%，當中國逐步放棄動態清零疫情防控措施，居民消費有能力大幅反彈。

現時市場估計內地要到明年次季才會完全放鬆疫情管控政策，不過她個人更傾向相信中國放鬆疫情管控的時機，會較市場預期快，因為內地領導班子換屆完成，新班子成員都深受到主席的信任，政令執行會更加順暢。同時，自從本月公布防疫優化措施「20條」，現時已經開始放鬆管控措施。

疫情衝擊經濟，市場關注今明兩周領導人對防疫表態。（視覺中國）

對於內地近日因防疫問題引致多地市民示威，她認為要關注今明兩周的事態發展，判斷對政府放寬疫情管控，以及整體經濟預測的影響，又指值得關注的是最高層領導人在本周或下周的表態，會否對整體疫情政策解畫，解釋未來會怎樣放寬管控。

她亦認為，倘若最高層領導人在下周亦未有明確表態，又或是地方政府的防疫政策出現混亂不清，則會令她更加擔心對經濟造成的打擊。

人民幣料明年回升

對於人民幣走勢，該行預期人民幣兌美元在明年會逐步回升，預計人民幣兌美元今年底約處7.25；2023年及2024年將分別反彈至7及6.8。