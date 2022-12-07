香港不再為全球外派僱員生活費最貴城市　呢個亞太城市躍升至十大

香港已不再是全球外派僱員生活費最高的城市，其榜首位置由紐約取代。據人力資源顧問機構ECA International發表最新「生活費用研究」，香港排名由去年的第1，下跌1級至第2。ECA International指出雖然紐約及香港均受惠較強勢的貨幣匯率，但紐約住屋租金去年急升，而本港住屋租金成本則持續受到需求影響而下跌，令紐約成為全球生活費用最高的城市。

調查亦顯示，新加坡因住屋租金成本大幅上漲，促使排名連升4級至第8位。



ECA International亞太區域總監關禮廉指出，與全球許多地區一樣，香港的日常商品及服務價格的上升速度較近年高，同時其價格平均升幅亦高於其他亞洲地區。然而由於香港經濟表現持續低於標準水平，導致租金下跌，令排名下降1級。

至於同為亞太區金融城市的新加坡，其全球排名由去年的12，跳升4級至第8。ECA International指出新加坡排名顯著上升，因當地今年日常商品及服務的通脹率高於近年錄得的數字，又指出當地租金成本大幅上升，是排名上升的主要原因。關禮廉指出，當地排名上升與租金成本呈雙位數升幅。新冠疫情影響市場上房屋供應，但隨著當地重新開放邊境，導致住宿需求顯著增加。縱使情況只屬短期衝擊，但今次促使新加坡成為全球生活費用最昂貴的前10個地區之一。

除卻香港外，亞太區多個城市排名下跌，其中上海排名由全球第9跌至11，東京排名更由第3急跌至12。ECA International指出人民幣表現疲弱，以及內地出現較低的通脹，令到廣州及上海均排出全球10名以外。關禮廉指出人民幣表現疲弱，令有關城市今年物價較為便宜，惟內地城市物價亦有上揚，反映出今年生活費用高於2021年。可是其他地區物價升幅更快，所以內地城市排名下跌。

至於東京等日本城市排名，則受到日圓較去年眨值2成影響，其中東京跌出跌10大，名古屋排名更由去年的49跌至87。