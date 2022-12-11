馬斯克疑棄車保推特　Tesla下一個支持位在160美元？｜伽羅華

Tesla今年股價腰斬逾半，周五收179.05美元，較去年11月初收市高位409.97美元累跌56%，最令投資者擔憂的是，自老馬（Elon Musk，Tesla行政總裁）收購新歡推特（Twitter ），對舊愛Tesla愈來愈冷淡，市傳他「點名」大中華總裁朱曉彤赴美坐陣，接替全球CEO重任，老馬淡出Tesla成為壓垮股價最後一根稻草。

自今年4月馬斯克提購推特開始，Tesla股價已經少有好日子，除面對左派圍攻，對沖基金也盯上Tesla，股價隨交易進展而疲態漸露，當他7月宣布棄購時，股價迴光反照重上300美元，10月初他願意履行收購，投資者又再擔心馬斯克手頭現金不足，需要沽售手上Tesla填數。

老馬收購推特的目的，是要重建一個新的言論自由平台，但這讓推特處美國左右派爭端的風口浪尖，部分廣告金主因為擔心被標籤有特定的政治立場，或會退出推特，令其財務情況存在不確定性，所以目前的推特正經歷最困難的時期。

老馬面對財務上首個挑戰，是來自支持收購的銀團成員想降低融資風險，要求推特股份以外的抵押品，Tesla股份是抵押品的必然選擇，宇航運輸SpaceX因未上市，暫時不能成為認可的抵押品。

馬斯克早前成功收購Twitter。（資料圖片）

銀團冀重訂130億美元債務融資 或索更多抵押

在收購推特的440億美元交易價中，130億美元是由摩根士丹利、美銀、巴克萊和三菱UFJ金融集團承銷的債務融資，另335億美元是以股權承諾的銀行貸款，其中包括老馬手上持有總值40億美元的9.6%推特股份和71億美元來自甲骨文聯合創始人Larry Ellison和沙特王子Alwaleed bin Tala等投資者的推特股份。

原本大摩、美銀為首的銀團打算今年內轉售這批企業債予機構投資者，但推特潛在財政壓力打亂了這項計劃。今次銀團將與老馬集中討論一筆由推特支付11.75%高息的30億美元無擔保債務，只要老馬願意作出更多財務承擔下，便可以減低收購交易涉及的12億美元年息開支。

自馬斯克入主推特後，他已經成為全球最危險的人物，世界還有一些國家對拜登政府不順眼，但對馬斯克也要忌憚幾分，他控制推特，擁有宇航運輸公司SpaceX，以及營運電動車一哥Tesla，以一介商家而言，其影響力在全球已難出其右。

不過，老馬接手這個潘多拉盒子，也讓他處於非常危險的境地，近日他為重建外界對推特的信心，將推特以往打壓言論自由的內部紀錄交予兩名獨立記者Matt Taibbi及Bari Weiss進行整理和報道，相關紀錄暴露以往推特如何與拜登政府合作，官員可通過暗道隨意刪帖，以達到打壓異己的目的。

圖為美國富豪馬斯克2022年5月2日紐約出席Met Gala。（Getty）

前FBI法律顧問潛藏推特 遭獨立記者踢爆身份

推特文件Twitter files第一單爆料已經鬧出軒然大波，原本是披露被封殺兩年的拜登總統兒子亨利拜登牽涉的「筆電門」事件，相關資料由推特副總法律顧問Jim Bakers轉交Weiss，但被刻意刪去有關FBI的敏感字眼，但因此遭這位心水清的前《紐約時報》專欄作家插穿Bakers另一個身份。

Bakers曾任職FBI法律顧問至2018年，是FBI於2016年及2017年調查醜聞的關鍵人物，拜登於2020年當選總統，Bakers則走馬上任推特的副總法律顧問，時間巧合得天衣無縫，而且從公司內部對話紀錄，Bakers是支持封殺紐約郵報對「筆電門」的報道。

Bakers刻意隱瞞部分資料的事件曝光後，即時被老馬解僱，老馬交代解僱Bakers的理由是他沒有合理解釋，但再沒向獨立記者團提供更多資料，Bakers未來去向有待觀察，但他的存在已經是拜登計劃於2024年出選總統的黑材料，現時已有呼聲民主黨需要有新面孔與特朗普一較長短。

第一單爆料已經一石激起千層浪，未來報道的爆炸性可想而知，據聞將發布的資料有針對新老闆馬斯克，老馬也因此發推擔心自己有被暗殺的風險。

馬斯克

最新爆料或涉老馬 發推自言擔心遭暗殺

值得關注的是，老馬投資項目的價值很大程度是他作為管理層的溢價，所以當傳朱曉彤臨危受命，擔任Tesla的行政總裁時，這消息打擊了投資者的信心。而且，對老馬高度介入政治，已經有忠粉擔心他的錢途及生命安全，試想老馬出事，他旗下項目如何再上一層樓，所以那些押注以千億美元計於馬斯克的投資者可能要過擔驚受怕的日子。

撇除政治風險因素，Tesla本身業務亦面對多重壓力。受到盲目瘋控的清零政策，以及內地對電動車需求疲弱影響，上海生產線短期內要削減兩成產量，並且要促銷內地部分庫存，今年多次提價的Tesla近日也開始減價，後輪驅動的Model 3售價由28萬元（人民幣．下同）下調至26.6萬元，同時將內地生產的車款加大外銷至其他國家，上海生產線的毛利率是Tesla所有廠房最高，減產意味利潤率受壓。

好消息是半掛式卡車Semi終於向百事可樂付運，根據特斯拉的說法，運營商可以每部Semi在三年內節省高達20萬美元的燃料成本，但因公司未披露售價或生產成本，甚至未來量產規模，所以暫時難以估計對公司實際貢獻。

Tesla明年盈利預期為5.6美元，按周五股價計，相當於32倍預測市盈率，低於法拉利的37.4倍，但明顯高於任何其他汽車廠商，Tesla的優勢是它在所有純電動車唯一賺錢，若你選擇投資一家較穩陣的純電動車，很難不考慮Tesla。若從其疲弱的技術指標看，Tesla下一個支持位在160美元，合理價在180美元水平，所以目前股價應該接近底部，但何時反彈就天曉得。

【財經專欄】大盤漫談．伽羅華

資深財經傳媒人，多年來見證金融市場蛻變，在即食資訊年代，堅持深入調研和理性分析，現以自由人身份從事商業諮詢工作。

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