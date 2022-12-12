凱基予明年大市目標21100點　提出4大投資主題　薦9隻焦點股

凱基亞洲發佈2023 年市場展望，該行預計明年恒指目標價21100點，對應10.3倍市盈率；樂觀情境可上望23300點，對應11.2倍市盈率。



凱基亞洲國際財富管理主管戴耀權表示，雖然近期投資市場氣氛好轉，但面對全球經濟减速，央行又繼續收緊貨幣政策，估計2023年資產市場仍存暗湧，投資部署不宜過於進取。

凱基亞洲投資策略部主管溫傑表示，今年凱基亞洲提出GAIn的投資策略。當中，G代表 Global Defensive，環球防守性股票：A是亞洲，指分散部署亞洲股債；最後In則是 Investment Grade bond，投資級別債券。

溫傑稱，中港股市在明年催化劑主要有三個，包括疫情風控減少、中央繼續推出刺激經濟措施，及美聯儲加息有望見頂。凱基亞洲給予明年恒指目標價21100點；樂觀情境可上望23300點。至於預期明年底部處於14300點，取決於美國加息步伐、中國開放通關，以及環球衰退情況。

提出四大投資主題

投資主題方面，凱基亞洲提出四大主題：社會復常刺激內需、政策鬆綁估值修復、能源安全、經濟衰退。

該行提出9隻焦點股，分別為華潤啤酒（0291）、友邦（1299）、中廣核電力（1816）、中國中免（1880）、太古A（0019）、中銀香港（2388）、京東（9618）、東方電氣（1072）、中國電信（0728）。

凱基亞洲相信，短期股市或受惠「加息放緩、通脹降溫」的預期，惟經濟放緩及全球流動性減少，將局限股市表現。