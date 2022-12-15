粵港澳大灣區生物科技聯盟論壇倡議峰會　近40萬人參與

第二屆的「粵港澳大灣區生物科技聯盟論壇」昨天（12月14日）在香港國際生物科技展2022 （BIOHK2022) 主會場舉行。 活動召集人粵港澳大灣區生物科技聯盟會長黃達東表示今屆以「新時代-新願景」為主題，舉辦倡議峰會， 探討積極融入國家發展大局，香港生物科技的發展方向。峰會歸納了業界11個倡議內容，會交予政府参考。峰會讓一眾業界專家及學者以不同角度對香港及大灣區生物科技發展進行探討。活動吸引近四十萬香港及大灣區朋友線上即時觀看直播，集思廣益， 共謀發展。

創新科技及工業局副局長張曼莉女士主題演講

主禮嘉賓創新科技及工業局副局長張曼莉女士表示香港未來會充分發揮優勢，以生命健康科技作為其中的重點發展科技產業之一，打造香港成為國際創新科技中心 。並會進一步瞄準生物科技產業的發展，包括聯同「引進重點企業辦公室」，配合50億元「策略性創科基金」和新設立的300億元「共同投資基金」，以及落馬洲河套區港深創新及科技園由2024年起提供的創科土地及空間，吸引龍頭和優秀企業及人才落戶香港。另外，特區政府早前撥款100億港元建設創科旗艦項目「InnoHK創新香港研發平台」，並預留100億進一步推進生物科技發展，包括在河套港深創科園設立InnoLife生命健康創新科研中心。政府快將推出《香港創新科技發展藍圖》，藍圖將會勾劃香港創科未來發展的總體方向和重點策略，加快推展香港成為國際創新科技中心。

活動召集人粵港澳大灣區生物科技聯盟會長黃達東致歡迎辭

BIOHK2022 主席于常海教授呼籲大家攜手推動香港生物科技發展，生物科技和日常生活息息相關 ，核酸檢測技術由以前數小時到現在只要幾十分鐘就出結果，就是很好的例子。林哲玄醫生提及多個目前需要改善的地方， 包括臨床認證， 生物科技和醫療服務之間如何有效協作等。香港城市大學副校長楊夢甦教授分享大學支持初創的經驗。盧毓琳教授提到生物科技就在生活之中，多加普及生物科技不單止有助健康生活也可以創造生物經濟圈，促進香港經濟繁榮發展。

于教授和嘉賓們一起集思廣益， 共謀發展

同場舉行「健康科技在社區」 啟動禮邀請包括東方助人基金等慈善機構參與，推動普及生物科技，支持透過科技改善生活的理念。