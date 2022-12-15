中銀料聯儲局2月加息幅度降至0.25厘　往後仍再調高利率1至2次

美聯儲一如預期宣佈加息50基點，但明確表示加息週期仍然未完結，下次加息將以數據為判斷，但強調在確定通脹能持續回落至2%的目標水平前不會減息。中銀香港個人數字金融產品部財富顧問處資深財富顧問高耀豪認為美聯儲鷹派的議息內容，要管理市場近日對下降加息幅度的亢奮情緒。



今次議息的焦點在於更新的利率點陣圖，聯儲局各委員預期2023年的終極利率中位數將由4.6厘提升至5.1厘。雖然最終利率會因未來數據變化而改變，但在近日通脹正在回軟時，各委員今次的預期反映了他們對美國通脹高韌性的觀點。不過議息後利率市場並未跟隨調高預期。其中美國2年及10年債息仍處於4.2厘及3.5厘水平，而隔夜指數掉期目前反映市場預期2023年的終極利率為4.9厘。

高耀豪相信美聯儲2月加息步伐將取決於數據變化。但由於近日通脹數據開始回軟，若沒有出現特別變化，下次議息加息幅度可望降至0.25厘。然而由於失業率仍處於極低水平，而工資增長仍然較高，相信其後仍有一至兩次加息0.25厘的機會，以確保通脹能回落至目標水平，使聯邦基金利率接近點陣圖預測中位數。

至於即將議息的歐央行，上次議息會議表示已經看到退出寬鬆政策有實質進展,，同時指出了三個關於加息考慮重點，分別是通脹、加息累積幅度及加息的滯後效應。

料歐央行加息半厘

高耀豪表示，雖然其後歐央行不少委員發表比議息內容較為鷹派的言論，但目前通脹有所回軟，能源價格仍算穩定，加上美聯儲開始放慢加息，所以相信歐央行應該會考慮滯後效應的因素，故預計今次應將加息半厘。此外為了控制通脹，預期2023年2月繼續加息半厘的機會較高。