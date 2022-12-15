大華銀行：美國料明年首季完成加息　本港今年經濟收縮3.1%

美聯儲宣布加息0.5厘，大華銀行大中華區環球金融主管李國基預計，美國將在明年上半年出現衰退，聯儲局的加息行動於首季達致終端利率5厘，並在明年內維持利率不變至2024年首季。美國加息令本港面對的經濟阻力加大，預計今年全年將收縮3.1%，較原先預計的收縮0.7%有大幅調整，當中第四季實際GDP將按年收縮2.5%。



李國基表示，由於內地逐步放寬防疫措施，並推出更有力的措施穩定房地產市場，仍然看好本港明年的復甦前景，並預期港府會維持寬鬆的財政政策，聚焦於刺激私人消費，以支持經濟在明年復甦。該行維持對明年本港GDP增長預測3.5%，惟在2024年下半年或之前，實質GDP不會回復至2018年的水平。

明年本港經濟增長3.5%

他指出，隨著本港流動性收緊，銀行同業總餘額有進一步下跌空間。美國於2015至2018年間加息，令銀行同業總餘額由2019年回落至540億元，這是目前合理的預期指標。同時，息差也可能進一步下跌，預期美元兌港元匯率有很大機會重返7.75至7.85波幅範圍的中間水平，故更新美元兌港元匯率截至明年第四季的預測為7.8 。

內地經濟方面，李國基預計，明年下半年較有顯著改善，全年經濟增長可望回升至4.8%，高於今年預測的3.3%。隨著中央政府計劃加快長者疫苗接種計劃，意味放寬步伐可望加快，預計國內明年會進一步放寬防疫政策，而且推行刺激措施對經濟發揮正面作用，這有助房地產市場回復穩定。然而在不明朗環境下，房屋銷售可能需要較長時間才能復甦。