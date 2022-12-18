滿足人性上層需求　提供情緒價值　由內至外有技巧｜知薇

上期專欄討論C朗現任女友Gio收服海王的兩大秘笈原則，多謝讀者回應和洞見之餘，知薇反思或有一個點未曾觸及，即Gio帶給C朗的情緒價值。球星回到家，在女友和女友照顧的一群娃身邊，能感覺到安全、輕鬆且開心，會很上頭和上癮——Gio自然贏得海王的心，成為他依賴的對象。

何謂情緒價值？就是給對方美好感受和正面情緒的能力。與家人、朋友、上司和商業夥伴相處，物質價值是流動、暫時和基本的，情緒價值才是每個人持久恒定、不停追求的上層需求——這個說法的基礎就是馬斯洛80年前提出的人類需求層次理論，相信各位都已有所了解，在此無需贅述。

反觀，不少人在關系裏過得很委屈，自問為什麽真心付出了所有、犧牲了一切，最後卻遭到背叛和離棄？問題就出在情緒上。一個為他人付出犧牲的人，往往易產生緊張、委屈、憤怒的情緒，而沒有人享受被負面情緒包圍和攻擊。

西谷財商創辦人謝量分享過一個故事。一個14歲的小姑娘，跟媽媽吵架後離家出走，在外流浪餓肚子，跪求飯館老板給口飯吃。老板可憐她給了碗面。小姑娘邊吃邊哭，說：「你就是我的救命恩人，我媽打我所以我離家出走，你若願意給我面吃，我就在這裏幹活。」老板卻給了她兩耳光說：「我給你一碗面，你就當我救命恩人，你媽媽還養了你14年呢！等你吃飽後，說不定哪天我一句話說得不對，你就會覺得我是你的仇人。」

量師借此說明，人性容易適應好的東西。在關系中，要懂人性，不是一味付出，而是相生愉悅和互相滋養的過程。別人在你這裏開心愉悅輕鬆，你們就能相處共生；你對人再好，若氛圍緊張、語言刻薄，別人都會覺得與你相處很痛苦，一旦有新的出路，對方就會離開。

如何有效提供情緒價值呢？許多專家學者KOL都有論述，總結起來就是「由內至外」。

內，就是自己要先情緒穩定。技巧是，主管情緒的是右腦，只要把注意力集中到解決問題上，就能啟動左腦的邏輯思維，平復穩定自己的情緒。

外，就是多認同他人、多與人共情。每個人都渴望得到別人的認同和贊美，一可贊美別人的具體細節，二可贊美別人最在意的方面，三可表達對別人的信任和期許，如此對方會感覺真的被看見、被真誠的誇獎，還會激發出更多願力和潛力。共情力，可潤滑人際關系。用共情力，感受他人的感受，理解他人的糾結掙紮，傾聽接收並給予反饋，令人放鬆舒適和有安全感。

下屬辭職的K兄，在誠意引薦和用心培養年輕人之餘，是否也會偶爾忽略了情緒價值的意義呢？值得商榷。

【財經專欄】見薇知著．知薇｜資深金融圈內人

見慣京城春秋，經歷英倫風雨，安住香江之港。思考金融現象，分析職場百態，探究健康秘密。

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