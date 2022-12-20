澳洲央行議息會議紀要顯示　曾考慮暫停加息

環球各大主要行在今年內大幅收緊貨幣政策，以應對通脹。不過澳洲央行最新公布的議息會議紀要卻顯示，當局曾考慮暫停加息。



澳洲央行於本月6日議息會議決定將當地利率，提高0.25厘至3.1厘。可是議會紀要卻顯示，當局曾考慮維持利步率不變，理由包括緊縮政策滯後效應，及在不確定環境下謹慎行動的優點。

會議紀要顯示委員會曾考慮3種方案

會議紀要顯示，澳洲央行委員會於本月議息會議上，考慮了3種方案，包括加息0.5厘﹑加息0.25厘或暫停加息。委員會認為每個選項均有其理由，可是加息0.25厘的理由最充分，重要的是要在政策上保持一致。數據上看並無明顯的動力改變0.25厘的加息幅度，最終決定加息0.25厘。

央行委員會指出在全球經濟前景惡化情況下，通脹及勞動力市場的前景存有相當大的不確定性﹑目前並無其他央行暫停緊縮政策，為平衡經濟中的供與需，或需要進一步加息，並且如有必要將再次大幅加息，或者在一段時間內保持利率不變，並認為利率上升速度及峰值取決於未來數據，而非預先的政策路徑。

澳洲地標／中澳關係／中澳貿易：Workers repair titles on the sails of the Sydney Opera House in Sydney, Tuesday, Nov. 8, 2022. Every 5 years an inspection and repairs are made on the iconic roof of the opera house. (AP Photo/Rick Rycroft)

當地勞動市場仍緊張

會議紀要亦顯示，勞動力市場仍非常緊張，隨著企業準備好轉嫁成本，通脹心態正發生變化。央行對10月時通脹回落表示樂見，卻要謹慎應對，亦有跡象顯示供應壓力緩解，預料明年通脹會繼續降溫。

年內澳洲央行累計加息3厘，今年是央行首次考慮暫停加息。雖然利率已攀升至3.1厘這10年高位，可是大部份仍未在抵押貸款中反映。