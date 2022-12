澳洲央行議息會議紀要顯示　曾考慮暫停加息

環球各大主要行在今年內大幅收緊貨幣政策,以應對通脹。不過澳洲央行最新公布的議息會議紀要卻顯示,當局曾考慮暫停加息。



澳洲央行於本月6日議息會議決定將當地利率,提高0.25厘至3.1厘。可是議會紀要卻顯示,當局曾考慮維持利步率不變,理由包括緊縮政策滯後效應,及在不確定環境下謹慎行動的優點。

會議紀要顯示,澳洲央行委員會於本月議息會議上,考慮了3種方案,包括加息0.5厘﹑加息0.25厘或暫停加息。委員會認為每個選項均有其理由,可是加息0.25厘的理由最充分,重要的是要在政策上保持一致。數據上看並無明顯的動力改變0.25厘的加息幅度,最終決定加息0.25厘。

央行委員會指出在全球經濟前景惡化情況下,通脹及勞動力市場的前景存有相當大的不確定性﹑目前並無其他央行暫停緊縮政策,為平衡經濟中的供與需,或需要進一步加息,並且如有必要將再次大幅加息,或者在一段時間內保持利率不變,並認為利率上升速度及峰值取決於未來數據,而非預先的政策路徑。

澳洲地標/中澳關係/中澳貿易:Workers repair titles on the sails of the Sydney Opera House in Sydney, Tuesday, Nov. 8, 2022. Every 5 years an inspection and repairs are made on the iconic roof of the opera house. (AP Photo/Rick Rycroft)