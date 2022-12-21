ESG｜中國據悉將出台新例規管基金「綠漂」

近年中國環境、社會及管治（ESG）投資熱潮興起，並成為全球第二大氣候基金市場，但隨之而來的誇大或未經證實的可持續性成份，即「綠漂」問題備受市場關注。有外電消息稱，中國計劃收緊綠色基金規則，以作為解決綠漂問題工作的一部份。該新規則可能將在明年上半年出台。

據《路透》引述消息人士稱，中國的基金監管機構中國證券投資基金業協會（AMAC）起草了規定，要求共同基金或交易所交易基金至少有60%的資產屬於定義的綠色投資類別，才有資格作為綠色基金出售。而AMAC 的規定，將取決於中國證券監督管理委員會 （CSRC）的最終批准。

上述新規則將標誌著著中國基金行業快速發展的同時將發生重大變化，資產管理公司目前有餘地自行決定綠色投資的範圍。新法規可能會影響構成目前中國160種可持續產品中大部分的部分或大部分綠色基金，迫使它們支持其綠色主張或放棄流行的標籤，從而可能抑制該行業的強勁資金流入，該行業已經籌集了數十億美元。

目前，中國的綠色基金僅在2018年生效的廣泛投資指南範圍內運作，沒有強制性標籤制度。 根據晨星數據，截至9月底，此類基金擁有340億美元的資產。